Apple chystá extrémní verzi hodinek. Budou nejdražší v nabídce

Chytré hodinky od Applu aktuálně stojí zhruba od pěti tisíc korun (Watch 3) po přibližně 22 tisíc korun za nejvyšší specifikaci aktuální řady 7 s integrovaným LTE, nerezovým pouzdrem a prémiovým řemínkem. Základní varianta aktuální řady, tedy nyní té sedmé, vyjde na 11 tisíc korun. Hodinky Applu tak nejsou vyloženě levné, ale třeba Garmin má mnoho modelů s cenou i přes 30 tisíc korun.

Možná si to už nepamatujete, ale v první generaci hodinek Apple zkusil vedle obyčejných modelů nabídnout i prémiové s pouzdrem ze zlata. Apple Watch Edition stály přes čtvrt milionu korun a velký úspěch to nebyl. Luxusní verze postupně přešly na pouzdro z keramiky nebo titanu, ale třeba v aktuální sedmé generaci tyto luxusní varianty na českém trhu dostupné nejsou. Titanové pouzdro si můžete pořídit v Německu, hodinky vyjdou zhruba na 25 tisíc korun.

V osmé generaci se v tomto směru asi mnoho nezmění, ale přibude ještě jedna varianta hodinek, která bude nejdražší. Podle Bloombergu by se mohly jmenovat Watch Pro nebo také Watch Extreme. Nebude to žádné designové provedení, naopak, hodinky mají potěšit extrémní sportovce a zákazníky, kteří se často vydávají přírody.

Mají být větší než standardní model, pouzdro má mít velikost 46 či 47 mm, tedy o jeden či dva milimetry více než aktuální větší velikost Watch 7. Hodinky mají být co nejvíce odolné, ale detaily zatím známé nejsou. Apple zřejmě chce přetáhnout zákazníky Garminu, který se na takové hodinky specializuje a je v tomto segmentu jasnou jedničkou. Navíc podobné hodinky chystá i Samsung, který je představí měsíc před Applem.

Podle Bloombergu by verze Pro měla stát zhruba tisíc dolarů, což by na českém trhu znamenalo sumu okolo 29 tisíc korun včetně DPH. Zároveň by z nabídky Applu měla zmizet řada Edition. Premiéra hodinek by měla proběhnout začátkem září spolu s premiérou nových iPhonů.