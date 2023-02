V Samsungu S23 najdeme použité petky, staré sklo, hliník i vyřazené sítě

Samsung se při premiéře nových modelů řady Galaxy S23 pochlubil množstvím recyklovaných materiálů, které telefony obsahují. Zatím to jsou jen některé části, spíš drobnosti a navíc ani ty nejsou celé z recyklovaného materiálu, ale v menší či větší míře ho obsahují.

Začít však můžeme u obalu. Ten je dnes již tradičně docela malý a jedním z důvodů je u zákazníků poměrně nepopulární krok, a tím je chybějící nabíječka. Začal to Apple a Samsung postupně nabíječku odebral ze všech svých modelů. To však není žádná novinka, poprvé se tak stalo u předminulé generace Galaxy S21.

U aktuální generace se Samsung chlubí, že vnější část krabičky, ve které telefon dostanete, je vyrobený ze 100% recyklovaného papíru. Zmizela i plastová ochranná fólie, kterou nahradila fólie z papíru. To však neplatí pro Spojené státy a Peru. Ekologickými krabičkami se však dnes chlubí kdekdo, některé jsou eko i vzhledově a vypadají jako balení nábytku v Ikee. To Samsung má krabičku stále potištěnou.

Zajímavější je použití recyklovaných materiálů uvnitř telefonu, respektive na jeho vnějšku. Samsung pro určité komponenty používá recyklované PET lahve, vyřazené rybářské sítě, použité sklo a hliník. Z těchto materiálů jsou vyrobené některé součástky telefonu, respektive v případě skla je „ekologem“ společnost Corning, která stojí za odolným sklem Gorilla Glass.

V případě nových samsungů to je nové ochranné sklo Victus 2, poprvé aplikované v praxi právě zde. Toto nové odolné sklo obsahuje 22 procent recyklovaného skla. Na novinkách ho najdete nejenom vpředu před displejem, ale je použité i na zadní straně telefonů.

Na zádech ještě zůstaneme, protože zde se uplatnily i staré petky. V případě smartphonů od Samsungu je to poprvé. Staré lahve od vody výrobce použil na fólii, která je nalepená na zadním skle. Tentokrát je podíl recyklátu 80 procent, což je hodně.

Dalším recyklovaným materiálem jsou staré rybářské sítě z mořského rybolovu. Poprvé je Samsung použil již u loňské řady, letos je však využití tohoto materiálu větší. Najdeme ho na vnitřním krytu pera S Pen u modelu Ultra, na modulu spodního fotoaparátu a na anténě pro 5G. Použití recyklovaného materiálu není vysoké, je to sestupně 20, 5 a 5 procent, ale celkově to podle Samsungu znamená využití 15 tun starých sítí do konce roku 2023.

Posledním recyklovaným materiálem je hliník, konkrétně materiál s označením 7003H. Ten Samsung na modelech Galaxy S23 použil na držák SIM a na boční tlačítka: vypínací i pro ovládání hlasitosti. Ve výsledné slitině je 28 procent recyklovaného materiálu.