Pouhé čtyři značky smartphonů drží v Evropě naprostou většinu trhu

Analytická společnost Counterpoint Research zveřejnila data o prodejích smartphonů v Evropě za třetí čtvrtletí letošního roku. Necelá třetina trhu patří Samsungu, kterému se však meziročně moc nedařilo. Opačnou situaci zažívají Xiaomi a Apple. Obě značky se pomalu přibližují k čtvrtinovému podílu na evropském trhu.

Významný podíl má ještě na čtvrté pozici Oppo, kterému se poměrně rychle podařilo získat desetinu evropského trhu. Další značky mají podíl zanedbatelný, i když většině se v rámci své ligy docela daří.

Naopak značky Huawei a Honor se během posledního skončeného kvartálu z evropských trhů téměř vypařily. Ale to je logické – Huawei je stále pod americkým embargem a jediný letošní nový model značka představila až nyní ve čtvrtém čtvrtletí.

Honor se sice z embarga už vymanil, ale platí u něj to samé co u Huaweie. Nový model představil až nyní na přelomu října a listopadu, takže ve třetím kvartále také neměl co prodávat. Ale s ohledem na to, jak se mu daří po skončení embarga a osamostatnění od Huaweie na domácím čínském trhu, je nutné s touto značkou nadále počítat.

Největší meziroční nárůst prodejů si připsala čínská trojka Vivo, Realme a Oppo. Tedy tři nováčci na evropském trhu. Nutno dodat, že Oppo a Vivo jsou celosvětově výrobci číslo čtyři a pět, takže takové výsledky nejsou překvapením. A to samé vlastně platí i o Realme, které raketově roste všude po světě, ale významný tržní podíl si teprve buduje.

Prodeje smartphonů v Evropě za 3Q 2021 podle Counterpoint Research

Counterpoint uvádí výsledky ještě dvou dalších značek, oproti čínské trojce tradičních, ač dnes jsou jejich majitelé jiní než před mnoha lety. Nokie produkuje společnost HMD, která drží práva na značku. V Evropě je to aktuálně osmý největší výrobce. A podle dat Counterpointu se Nokiím daří meziročně i mezičtvrtletně.

Ještě lepší výsledky má o pozici výš Motorola. Ta dnes spadá pod čínské Lenovo. I Motorola si polepšila meziročně i mezičtvrtletně, v druhém případě dokonce rostla nejvíc ze všech sledovaných značek. Podíl ostatních značek mimo první desítku se meziročně snížil na 6,7 procenta.

Celý evropský trh se smartphony se meziročně snížil o zanedbatelné procento, mezičtvrtletně však o významnější čtyři procenta. Důvodem je nedostatek součástek, který pocítil především Samsung. Což mělo dopad i na jeho prodejní výsledky. Některé klíčové modely téměř celé třetí čtvrtletí neměl na skladě.