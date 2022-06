Nic se o něm neví, přesto ho chtějí. Draží se prvních sto tajemných mobilů

Pamatujete na marketing OnePlusu, kdy se zájemci k telefonu dostali jen prostřednictvím pozvánky? Společnost takto prodávala své první dvě generace stejnojmenného smartphonu a také model X. Následně od systému pozvánek upustila. Dostala se však díky němu do povědomí lidí po celém světě. A něco podobného se nyní daří tajemné značce Nothing. Není to přitom náhoda. Jejím zakladatelem je Carl Pei, někdejší spoluzakladatel OnePlusu.

Nothing má již příští měsíc začít prodávat svou prvotinu nazvanou jednoduše Nothing Phone (1). Známe sice konečnou podobu celé zadní strany, ale podrobné specifikace jsou stále zahalené tajemstvím. Stejně tak prodejní cena. To však není zjevně překážkou. Značka se totiž rozhodla do světa vypustit prvních sto kusů svého smartphonu. A to netradičním způsobem. Současně s tím vypustila i další oficiální snímky.

Zájemci se o telefony musí „utkat“ v aukci probíhající na známé internetové burze StockX. Výše nabídky v dolarech je přitom na uvážení samotného dražitele, Nothing ji nikterak nelimituje. Značka nestanovila ani vyvolávací cenu, ta je na nule. Zájem v nadšencích nicméně podporuje faktem, že každý telefon bude mít na boku vygravírované unikátní pořadové číslo, jež bude odrazem výše nabídky. Nothing Phone (1) s pořadovým číslem 1 tak logicky připadne dražiteli s nejvyšší nabídkou.

Ta v době psaní článku, kdy bylo u aukce zhruba 130 nabídek, činila 2 707 dolarů, tedy v přepočtu téměř 63,5 tisíce korun. To je za telefon, o kterém se prakticky nic neví, opravdu dost. Přesto to není jediná obdobně vysoká nabídka. Ta další byla jen o pouhé čtyři dolary (94 Kč) nižší, dvoutisícovou hranici převyšovaly i následující tři nabídky.

Je pravděpodobné, že do konce aukce, tedy do 14:59 středoevropského letního času ve čtvrtek 23. června přibudou ještě další nabídky. Nelze vyloučit ani možnost, že některá z nich nepřevýší tu aktuálně nejvyšší. Je jen na daném zájemci, na kolik si první kus Nothing Phonu (1) ze stokusové „zaváděcí“ edice cení.