Tajemná značka chystá smartphonový hit. Design je zvláštní

Carl Pei, zakladatel společnosti Nothing, rozhodně ví, jak uchopit marketing svého chystaného smartphonu. Prvotina poměrně zvláštně pojmenované značky Nothing s označením Phone (1) byla posledních několik měsíců zahalena tajemstvími. Pei živil spekulace různými prohlášeními, jak bude jeho smartphone naprosto unikátní, jak půjde o největší hit od startu prvního iPhonu. Specifikace a cenu stále tají, ovšem o design novinky se už s nadšenci konečně podělil.

Popravdě řečeno jsme čekali trochu víc. Rozhodně se nedá říci, že by podoba Nothing Phonu (1) byla nudná, ovšem Pei sliboval zajímavý transparentní zadní kryt s pohledem do útrob telefonu. Jenže to se nestalo, stále vidíme hlavně neprůhledné kryty různých součástek a odhalená je tak v podstatě jen cívka pro bezdrátové doplnění energie. V podstatě to vypadá jako trochu komplikovanější kryt.

Telefon nabídne dva fotoaparáty na zádech, což není nic, za co by se výrobce měl vzhledem k předpokládané nižší ceně telefonu stydět. Designově nám ovšem modul s fotoaparáty trochu připomíná iPhone X. No a když si přičteme fakt, že by telefon měl mít ploché boky jako současné iPhony, tak řediteli Nothingu ta prohlášení, že půjde o novou smartphonovou revoluci, moc nevycházejí.

Na skutečné verdikty nad telefonem je samozřejmě ještě moc brzy. Hlavní silou tohoto modelu má být především vyladěný operační systém Android a zajímavý poměr ceny a výkonu, což ve finále jistě bude to, na co zájemci uslyší nejvíce. Design zad pak mnoho z nich stejně skryje nějakým krytem, aby si telefon ochránili proti poškození.

Model Nothing Phone (1) se začne prodávat 12. července v 17:00 středoevropského času. Autoři nedávno konečně přiznali toto klíčové datum a rozeslali pozvánky zájemcům. Předpokládáme, že do té doby ještě komunitu budou dále udržovat ve střehu dalšími drobečky ohledně specifikací, cena pak přijde nejspíše až na závěr.