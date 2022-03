Tajemná značka Nothing ctí své jméno. Vyrobí mobil, ale neukázala nic

Firmu Nothing vede Carl Pei, známé jméno z mobilního byznysu. Pei například spoluzakládal dnes respektovanou značku OnePlus, která je přidružena k velkému výrobci mobilů Oppo. Aktuálně vede tajemnou značku Nothing (česky „nic“), která loni vydala svůj první produkt: bezdrátová sluchátka. Firma má však podle všeho daleko větší ambice, což dnes Pei sám potvrdil tím, že oznámil první smartphone nazvaný jednoduše Phone (1).

Celou akci navíc zaobalil poselstvím, že se trh s mobilními zařízeními zabrzdil ve svém vývoji a nikoho už nezajímají pořádné inovace. Jeho značka Nothing to chce údajně změnit. Pei ve svých tvrzeních zašel dokonce tak daleko, že start zařízení Phone (1) přirovnal k představení prvního iPhonu. Podložil tato tvrzení něčím? Nikoliv.

Jak jsme v bezprostředních reakcích na tiskovou konferenci viděli, toto je ukázkový příklad půlhodinové akce, která by se vešla do krátkého e-mailu. Celá pointa by se přitom vešla do předmětu: „Nothing bude prodávat smartphone“. Dalších informací bychom se měli dočkat až letos v létě. A to je bohužel vše, nic moc víc podstatného na akci nezaznělo.

Pei sice dál lákal například na nové uživatelské rozhraní (launcher) chystaného telefonu, fakt že půjde o zařízení s Androidem a blíže nespecifikovaným čipem od Qualcommu. Zdůrazňoval také možnost jej bezproblémově propojit i s konkurenčními zařízeními, ovšem to nejdůležitější, tedy jak telefon bude vypadat, co všechno bude umět, kdy a za kolik si jej zájemci budou moci koupit, nezaznělo.

Závěr akce navíc patřil nabídce pro investory, kteří mají zájem firmu podpořit. Celé to vypadá, jako by značka žádala o peníze bez nějakých konkrétních ukázek, do čeho vlastně dotyčný investuje. A tady se tedy rýsuje dost velká „červená vlajka“. Dali bychom si velký pozor na to, aby firma náhodou jen nezmizela i s penězi investorů nebo aby ji nestihl stejný osud experimentů, jako byl třeba Essential, tedy rychlý krach a zapomnění.