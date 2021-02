Nová značka se zvláštním jménem koupila největší smartphonový propadák

Značka Nothing přilákala pozornost nejenom svým neobvyklým jménem (v překladu znamená doslova „nic“), ale také investory, kteří za ní stojí. Majitelem je spoluzakladatel OnePlusu Carl Pei a dále jsou se značkou asociována jména jako vynálezce iPodu Tony Fadell, který se významně podílel i na vývoji prvního iPhonu, spoluzakladatel Twitche Kevin Lin, šéf Redditu Steve Huffman, zakladatel Web Summitu Paddy Cosgrave nebo známý youtuber Casey Neistat.



Značka Nothing nyní koupila projekt další významné osobnosti, a to Essential od spoluautora Androidu Andyho Rubina. Jeho značka Essential měla původně velké ambice, jediný smartphone byl však naprostý propadák a na další generaci už nezbyly peníze. Následovalo definitivní ukončení aktivity.



Nyní je novým majitelem značky Carl Pei a zahrnuje tak všechny ochranné značky, patenty i loga. Essential nepracoval pouze na smartphonech, v plánu měl třeba i chytrý reproduktor. Není tak úplně jasné, co to znamená jak pro značku Noting, tak pro prakticky mrtvý Essential.



První produkt značky Nothing by mohl přijít v prvním pololetí letošního roku a stále není jasné, co přesně to bude. Spekuluje se nicméně o bezdrátových sluchátkách. Celkově by firma měla postupně vytvořit širší portfolio produktů, snad celý ekosystém. V takovém případě se poměrně vizionářská, byť neúspěšná firma Essential může ještě hodit.

Essential původně koketoval s myšlenkou celkem neobvyklého smartphonu, který měl extrémně protažený displej a z dálky připomínal spíše dálkový ovladač. Je možné, že by se podobnou cestou neotřelých smartphonů mohl vydat i Nothing.