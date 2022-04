Chcete mizející funkce? Tento telefon je má. Test OnePlus Nord CE 2

Loňský model Nord CE byl poměrně neobvyklým počinem značky OnePlus. Zatímco předloni experimentoval OnePlus s dostupnějšími modely střední třídy, Nord CE vězí stále někde na pomezí střední a vyšší střední třídy. Nabídl některé prémiové funkce, které známe od dražších sourozenců, ovšem v balení se znatelnými kompromisy. Nejvíce mu každopádně škodila vyšší cena, která byla celkem vzdálena konceptu „základního modelu“.

Nyní je tu další model, který se opět snaží kráčet někde na pomezí dostupnosti a nadstandardní výbavy. Výsledek na nás ovšem působí podobně jako u předchůdce. Co všechno dělá model Nord CE 2 dobře a co se mu naopak nepovedlo, si rozebereme ve dnešní recenzi.

Bude se mi telefon líbit?

Už když si telefon poprvé podržíte v ruce, vyvolává trochu rozporuplné dojmy. Na jednu stranu při pohledu na čelní stranu je to bezpochyby dobře vypadající telefon s tenkými rámečky okolo displeje. Příjemně se drží díky zaobleným zádům. Jenže ty materiály… OnePlus Nord CE 2 má boky i záda pokrytá plasty, navíc lesklými, takže se zde budou otisky prstů držet velice snadno.

Telefon je díky využitým materiálům spíše lehčí (173 gramů), což je možné brát jako výhodu, ovšem lehké plasty samozřejmě na spoustu zájemců dojem u takto dražšího zařízení neudělají.

Na těle jinak najdete obvyklou sestavu ovládacích tlačítek, bohužel chybí posuvník pro aktivací tichého režimu, který nabízejí dražší modely této značky. Jednou z dopředu inzerovaných výhod telefonu je přítomnost sluchátkového jacku (společně s USB-C). Ačkoli je nám jasné, že to části zájemců radost udělá, s širokým rozšířením bezdrátových modelů to už zkrátka není tak kritická věc.

Jak se povedl displej?

OnePlus nevymýšlel nic složitého a zkrátka vsadil na to, co již použil u několika předchozích modelů. OnePlus Nord CE 2 tedy opět využívá AMOLED panel s úhlopříčkou 6,43 palce a rozlišením 1 080 × 2 400 pixelů. Obnovovací frekvence je i tentokrát 90 Hz. Loni jsme nad touto hodnotou ještě zvládli přimhouřit oči, letos však už 120Hz panely disponují i levnější modely a tady by se zkrátka mohl OnePlus snažit trochu víc.

Nechybí čtečka otisků prstů v displeji a jak už jsme zmínili, displej má poměrně tenké rámečky a je plochý. Obrazovku kryje tvrzené sklo Gorilla Glass 5, což je dobrý pokrok oproti předchůdci, u kterého výrobce raději ani neuváděl typ tvrzeného skla. Na displeji najdete také nalepenou ochrannou krycí folii.

Co výbava a výkon?

OnePlus i tentokrát vsadil na čip od výrobce MediaTek, oproti loňsku však dostanete výkonnější model Dimensity 900 s podporou 5G. Telefon se prodává v paměťové variantě s 8 GB operační paměti a 128 GB prostoru pro data. Novinkou je přítomnost slotu na karty microSD, takže nižší vnitřní úložiště tolik nevadí, když se dá kompenzovat rozšířením paměťovou kartou.

Telefon sice není žádná supervýkonná mašina, ovšem na většinu náročnějších aplikací i her stačit bude. Výkonnostní test AnTuTu nám na telefonu naměřil 430 tisíc bodů, což tak nějak odpovídá právě oné hranici střední a vyšší střední třídy.

Jak už jsme zmínili, konektorovou výbavu zastupuje jak USB-C, tak sluchátkový jack. Loňský model ho měl také, ovšem nenabízel podporu pro karty microSD. Bezdrátová konektivita zahrnuje NFC pro mobilní platby (Google Pay), dále Bluetooth 5.2 a samozřejmě i sítě páté generace.

OnePlus Nord CE 2 nabídne uživatelské prostředí Oxygen OS 11.3, které je založeno na Androidu 11. Aktualizace na Android 12 zatím nedorazila, výrobce ji slibuje až na druhou polovinu roku. Oxygen OS se jinak vyznačuje hezky čistým a uživatelsky přizpůsobitelným prostředím, které patří k těm povedenějším. Až na aplikaci pro přístup na komunitní fórum, Netflix, YouTube Music a relaxační režim zde nic navíc nad rámec základu od Googlu nenajdete.

Jak si vede baterie?

Oproti loňsku jsme se dočkali vylepšení rychlosti nabíjení, kapacita baterie zůstala stejná. 4 500 mAh baterie stále poskytuje dostatek energie na zhruba den a půl střídmějšího používání, s telefonem se však v závislosti a používání dá vydržet i déle, a nebo ho i vybít rychleji.

Novinkou je podpora 67W nabíjení, které znatelně zkrátí časy na nabíječce. Za deset minut se telefon zvládne nabít do 40 procent kapacity, půl hodiny na nabíječce už stačí na 90 procent. Hotovo je pak za zhruba 40 minut.

Jak telefon fotí?

Bohužel, sestava fotoaparátů zůstala oproti předchůdci zcela netknutá. Stále zde najdete hlavní senzor s rozlišením 64 Mpix a světelností f/1,8, optická stabilizace chybí. Následuje pak širokoúhlý snímač s rozlišením 8 Mpix a úhlem záběru 119 stupňů a poté už jen doplňková 2Mpix kamerka pro lepší zpracování hloubky ostrosti portrétních fotek. Čelní fotoaparát má rozlišení 16 Mpix.

Všímáme si každopádně stejného fungování jako u předchůdce. Zatímco hlavní 64Mpix senzor se snaží o realističtější podání barev, širokoúhlý fotoaparát oproti tomu sází na poměrně značnou saturaci barev. Výsledkem tak je poměrně rozdílné barevné podání fotek pořízených na stejném místě odlišnými senzory.

Hlavní fotoaparát jinak podle nás fotí vcelku obstojně, alespoň tedy za dobrých světelných podmínek. S nedostatkem světla si moc poradit neumí, ovšem pořád je na tom lépe než zmíněný širokoúhlý senzor, který v noci zcela selhává. Použitelný je skutečně jen v lepších světelných podmínkách.

Při focení vám aplikace nabízí i dvojnásobné přiblížení, to je ovšem pouze digitální a jeho využívání je vhodné jen za určitých podmínek. Třetí senzor každopádně nemá žádnou podstatnou úlohu a je zde zbytečně, OnePlus by měl místo něj spíše investovat do nějakého obstojnějšího širokoúhlého foťáku.

Mám si tento model pořídit?

OnePlus Nord CE 2 se v Česku v 8/128GB variantě aktuálně prodává za 9 299 korun, což je opravdu hodně vysoká částka na to, co telefon umí. Ano, má solidní displej, dostatek výkonu i rychlé nabíjení, ovšem konstrukčně to stále není žádný zázrak, fotoaparáty jsou i na střední třídu vcelku průměrné a sázka na sluchátkový jack a paměťovou kartu působí poněkud zvláštně.

Problémy má OnePlus Nord CE 2 také s konkurencí, na kterou stále nestačí. Levněji seženete například Realme GT Master Edition, které má 120Hz displej, zajímavější design, výkonnější procesor a zbytek parametrů víceméně nastejno. Za stejné peníze zase dostanete model Poco F3, který tento oneplus převálcuje výkonem a ještě má lepší displej, pomaleji se ovšem nabíjí.

Aktuálně pak také ve slevě seženete jen za pár stovek dražší Samsung Galaxy A52s, který má lepší displej, vyšší výkon, lépe fotí, jen nabíjení má pomalejší. V podstatě stejně pak stojí Motorola G200, která má také výrazně výkonnější procesor, 144Hz displej a větší baterii. Chybí jí však také rychlejší nabíjení. Na výběr je toho každopádně hodně a většina voleb dává větší smysl, než testovaný oneplus.