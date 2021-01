Nová značka se jmenuje Nothing. Přesto může být hodně zajímavá

Na novou značku Nothing upozornil server The Verge. Založena byla koncem loňského roku v Londýně a 27. ledna byla oznámena. Majitelem je zmiňovaný spoluzakladatel OnePlusu Carl Pei a ve firmě s ním je bývalý šéf marketingu OnePlusu pro Evropu David Sanmartin Garcia.

Na tom by nebylo nic až tak podstatného, ale ve firmě je docela dost peněz a také dost zajímavých lidí jako spolupracovníků a investorů. Například vynálezce iPodu Tony Fadell, který se významně podílel i na vývoji prvního iPhonu, nebo spoluzakladatel Twitche Kevin Lin, šéf Redditu Steve Huffman, zakladatel Web Summitu Paddy Cosgrave nebo známý youtuber Casey Neistat.

To je velmi hvězdná sestava. Ale podstatný je samotný Carl Pei, což je člověk, který má s rozjezdem nové značky hodně zkušeností. Byť, když se OnePlus objevil, nehrál s veřejností férovou hru – tvrdil totiž, že je to nezávislá firma, ač druhý zakladatel Pete Lau předtím dlouho působil ve velké značce Oppo.

Nakonec se ukázalo, že OnePlus nezávislý není a patří pod Oppo, či přesněji do koncernu BBK Electronics. Přesto dodnes není přesná struktura firmy a případných dalších investorů zřejmá, ale to je u čínských firem docela běžné. V případě Nothing Technology Limited je to však jasné, většinovým vlastníkem je Carl Pei.

Co bude Nothing dělat, je zatím záhada. Firma hledá zaměstnance v Indii, Londýně a ve Švédsku, kde zřejmě bude probíhat vývoj a design. Ostatně Carl Pei je vedený jako občan Švédska.

Magazín Wired dříve uvedl, že by se nová Peiova firma mohla věnovat hudbě a sluchátkům, což však Pei pro The Verge odmítl potvrdit. První produkt by mohl přijít na svět ještě v prvním pololetí letošního roku a bude to překvapení. Celkově by firma měla postupně vytvořit širší portfolio produktů, snad celý ekosystém.

Primárně by měla produkovat hardware z kategorie chytrých zařízení, takže je docela pravděpodobné, že dojde i na smartphony. Do budoucna by značka měla pracovat i na softwaru, ale to není priorita. Carl Pei s tím má velké zkušenosti a uvedená jména by mohla také přispět zajímavými nápady.