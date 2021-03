Tajemná značka se slavnými jmény ukázala první design

Nothing založil Carl Pei, známé jméno z mobilního byznysu. Pei spoluzakládal dnes respektovanou značku OnePlus, aktuálně přidruženou k velkému výrobci mobilů Oppo. Dohromady by měly patřit do koncernu BBK Electronics, ale firemní struktura a majitelé jsou v tomto čínském konglomerátu nejasné.

V každém případě Nothing má sídlo ve Velké Británii a značka by se chtěla prosadit v mnoha segmentech moderní spotřební elektroniky. Samozřejmě se nabízí smartphony, ale jen u nich zřejmě nezůstane, spíš můžeme očekávat snahu vytvořit celý ekosystém produktů. Nothing za svoji krátkou existenci už dokázal získat neúspěšnou mobilní značku Essential, která je zajímavá zakladatelem Andym Rubinem, jenž spoluvytvářel systém Android.

Značka se chlubí podporou, investicemi a spoluprací mnoha známých jmen. Zmínit můžeme vynálezce iPodu Tonyho Fadella, který se významně podílel i na vývoji prvního iPhonu. Dále se v Nothingu angažuje třeba spoluzakladatel Twitche Kevin Lin, šéf Redditu Steve Huffman, zakladatel Web Summitu Paddy Cosgrave nebo známý youtuber Casey Neistat.

První komerční produkt by Nothing mohl představit už letos v létě a možná to budou bezdrátová sluchátka. Ta totiž značka prezentuje jako Concept 1, tedy první designový návrh. Těžko hodnotit, jestli tak bude vypadat i finální produkt a zda se vůbec sluchátek dočkáme.

Concept 1 totiž primárně ukazuje hlavní cíle a hodnoty značky Nothing. Pro značku tak má být primární vlastností transparentnost, která je podle značky ideálním prostředkem, jak techniku přiblížit zákazníkům. I proto jsou sluchátka Concept 1 částečně průhledná.

Dále se firma soustředí na to podstatné, a tak z produktů odstraní vše nepotřebné. Zůstane tak jen to, co má daný produkt umět. Vlastně je to taková odtučňovací kůra, která může mít i další důsledky, jako je snížení hmotnosti a zjednodušení produktu. Na druhou stranu to může přinést prostor pro přidání jiných funkcí či vlastností.

Nothing se dále soustředí na praktickou použitelnost, což znamená jak na uživatelské prostředí, které má být jasné a přehledné, tak na design, který má být pohodlný a účelný. A zmíněn je vzhled, který by měl být nadčasový.