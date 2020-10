První mobilní síť LTE na Měsíci dodá Nokia. A není to vzdálené sci-fi

Mobilní síť na satelitu Země samozřejmě nebude určená pro turisty, ti se tam jen tak nepodívají. Ale Američané plánují návrat lidských posádek na Měsíc a začínají připravovat infrastrukturu, aby bylo možné na Měsíci vybudovat trvalé osídlení.

NASA (Národní úřad pro letectví a vesmír) proto zadala zakázky pro dodávky potřebné infrastruktury. Jednou z nich je právě mobilní síť, která umožní komunikovat s dalšími přístroji na povrchu Měsíce. Zpočátku by tak síť měla sloužit především pro ovládání zařízení v reálném čase, jako jsou například lunární vozítka a další. Ale bude zvládat i hlasovou komunikaci pro astronauty a zajistí i videopřenosy v reálném čase.

Nokia samozřejmě nepoužije běžné pozemské řešení pro takovou síť. Vyvíjí proto speciální moduly, které budou extrémně kompaktní s velmi nízkou spotřebou energie a které se budou konfigurovat samy. Na Měsíc by je měl dopravit lunární modul od společnosti Intuitive Machines.

Zařízení se bude skládat ze základnové stanice LTE s integrovaným EPC (Evolved Packet Core), koncových přijímačů, antén a softwaru. Vše bude provedeno tak, aby vydrželo náročné podmínky na Měsíci a zároveň musí být malé a lehké kvůli dopravě tam. Do budoucna by mělo být možné upgradovat síť na 5G.

Mobilní síť na Měsíci bude součástí snahy americké vesmírné agentury vrátit na nejbližší přirozený satelit planety Země lidské bytosti, a to do roku 2024. NASA už několik let pracuje na projektu s názvem Artemis, jehož cílem je dopravit na Měsíc posádku, v které bude poprvé i žena, a zahájit osidlování tohoto vesmírného tělesa.

NASA podle serveru CNN zaplatí 370 milionů dolarů (8,6 miliardy Kč) více než dvanácti firmám, aby na povrchu Měsíce rozmístily potřebné technologie. Součástí je právě i síť 4G. Pro Nokii, respektive pro její součást Bell Labs, je z chystaných peněz vyčleněno 14,1 milionu USD (328 milionů Kč).

Nokia patří mezi největší výrobce mobilní infrastruktury spolu se společnostmi Ericsson, Huawei, Samsung a ZTE.