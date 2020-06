NASA se chce vrátit s lidmi na Měsíc v roce 2024. Posádku tam nechá týden

Celkem šest a půl dne by měla na povrchu naší oběžnice strávit posádka, které se v rámci programu Artemis vydá za několik let na Měsíc. Do té doby však bude třeba připravit stroje, které dopraví astronauty tam a zpátky.