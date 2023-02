Mobilní síť na Měsíci postaví Nokia. Bude to technologie jako na Zemi

Ještě nedávno se zdálo, že výlety na Měsíc jsou jen dávnou vzpomínkou na dobu před padesáti lety. Jenže zájem o zemský satelit začal růst s chutí cestovat ještě dál do vesmíru. A Měsíc se zdá být vhodným testovacím místem pro vyzkoušení technologií i možnosti vytvoření dlouhodobého osídlení jiného vesmírného tělesa.

Projekt se jmenuje Artemis a v rámci první mise, která odstartovala po průtazích loni v listopadu a po obězích Měsíce se následně v prosinci loď Orion vrátila na Zemi. Toto byla ještě cesta bez posádky, ta další by již měla být s lidskou posádkou. Celý program Artemis kromě návratu astronautů na Měsíc cílí na založení dlouhodobé lunární kolonie jako odrazového můstku pro ještě ambicióznější budoucí lety na Mars.

Nokia se v této akci také angažuje, a to prostřednictvím laboratoří Nokia Bell Labs. Ve spolupráci s firmami Intuitive Machines a Lunar Outpost tak bude participovat na misi IM-2. Ta by podle plánu měla odstartovat koncem letošního roku na let, který bude směřovat k jižnímu pólu Měsíce.

Jedním z hlavních cílů mise je dokázat, že pozemské komunikační technologie je možné používat i na Měsíci. Konkrétně se bude testovat technologie 4G, kterou většina zákazníků zná pod zkratkou LTE. Tedy dnes stále nejrozšířenější technologie mobilního přenosu dat. Na Zemi sice sílí modernější technologie 5G, ale pro použití na Měsíci zřejmě stačí i ta starší.

LTE mobilní síť bude zajišťovat kritické řídicí a kontrolní spojení a streamování videa pro nejrůznější lunární vozítka a jiné dopravní prostředky. Thierry Klein, prezident Bell Labs Solutions Research, řekl: „Síťové experimenty společnosti Nokia na misi IM-2 budou mít velký dopad na budoucí mise s posádkou na Měsíc i mimo něj a potvrdí, že mobilní technologie lze přizpůsobit potřebám kritické vesmírné komunikace. Namísto toho, abychom znovu vynalézali kolo vytvářením vlastní sítě ve vesmíru, využíváme stejnou technologii, která nákladově efektivně propojuje miliardy zařízení na Zemi.“

Vlastní mobilní síť měl mít Měsíc už před čtyřmi roky. Německý Vodafone totiž už v březnu 2018 informoval o plánu vybudovat na něm v následujícím roce vysokorychlostní „měsíční“ 4G síť ve spolupráci s finskou Nokií jakožto technologickým partnerem. Tento plán souvisel s misí berlínského sdružení vědců PTScientists, které na přirozenou družici Země plánovalo komerční lety.

Znovu se téma pokrytí Měsíce mobilní sítí otevřelo o dva roky později, a to již v souvislosti se zakázkami amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) pro dodávky potřebné infrastruktury. Tedy i mobilní síť, díky které by bylo možné nejen komunikovat s dalšími přístroji na povrchu Měsíce, ale i zajišťovat hlasovou komunikaci pro astronauty či videopřenosy v reálném čase. A v budoucnu také možnost vybudovat tam trvalé osídlení. Už tehdy NASA, která stojí za výše zmíněným projektem Artemis, informovala, že technologickým dodavatelem má být právě Nokia.