Huawei postaví továrnu ve Francii. Není jasné, zda má Macronovu podporu

„Nový závod bude zásobovat celý evropský trh, ne pouze Francii,“ uvedl na tiskové konferenci předseda správní rady Huaweie Liang Chua. V továrně vznikne pět set pracovních míst.

Podle agentury Reuters není jasné, zda tento projekt schvaluje francouzský prezident Emmanuel Macron. Ten sice láká zahraniční investory, ale zároveň varoval před čínskými zásahy do ekonomiky Evropské unie. „Nejde o nadbíhání,“ konstatoval Liang ke vztahu čínské skupiny k francouzské vládě.

Přesunutí části výroby Huaweie do Evropy naznačil už koncem loňského roku šéf společnosti Žen Čeng-fej. Jak v tehdejším rozhovoru pro kanadský list The Globe and Mail zmínil, věří, že se tímto krokem podaří zmírnit obavy plynoucí z obvinění ze strany americké vlády.

Evropa dává Huaweii šanci navzdory varování americké vlády

Francie s budováním sítí 5G teprve začíná a zatím si nevybrala dodavatele. Nicméně Macronova vláda už v podstatě uvedla, že by upřednostnila finskou Nokii či švédský Ericsson, ale šanci dostane i Huawei (více viz Francouzi si Huawei pohlídají, ale 5G síť stavět může).



Americká vláda čínského technologického giganta obviňuje z krádeží technologií a možné špionáže pro Peking a varuje před ním své spojence. O tom, zda firmě povolit účast na výstavbě infrastruktury pro mobilní sítě páté generace (5G), se proto diskutuje v řadě evropských zemí.

Omezený podíl na tvorbě nejmodernější komunikační infrastruktury firmě umožní Velká Británie (více viz Huawei se může účastnit budování 5G sítí v Británii. Ale s omezením). Vyloučena z výstavby 5G není společnost Huawei ani v Německu, a to navzdory varování německých tajných služeb (více viz Huawei se podílí na špionáži, tvrdí tajný dokument německé vlády).

Čínský technologický gigant je největším výrobcem telekomunikačních zařízení a druhým největším výrobcem chytrých telefonů na světě. Obvinění ze strany Washingtonu odmítá (více viz Firmu raději zavřu, než se podílet na špionáži, tvrdí zakladatel Huaweie).

Síť 5G mimo jiné slibuje mobilním uživatelů vyšší rychlost. Měla by také přinést vyšší spolehlivost, lepší pokrytí a zvýšení efektivity signálu, což je důležité pro rozvoj nových automatizačních systémů, lékařského monitorování či autonomních vozů.