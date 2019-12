Huawei hodně touží po Evropě. Přesune tam i výrobu

11:36 , aktualizováno 11:36

Zařízení potřebná pro mobilní sítě páté generace chce Huawei vyrábět v Evropě. Pro tyto účely má vybudovat zcela nové tovární kapacity. Šéf společnosti to uvedl v rozhovoru pro kanadský list The Globe and Mail.