Huaweii 5G pšenka nepokvete ani v Rumunsku. Podmínky vlády ho vyřazují

Rumunská vláda ve středu 5. srpna představila návrh zákona, který bude využit při výběru firmy, jež v zemi vybuduje síť 5G. Uvádí se v něm, že nebudou osloveny ty společnosti, nad nimiž má kontrolu cizí vláda, nemají transparentní vlastnickou strukturu, mají historii neetického korporátního jednání, či nejsou v domovské zemi vystaveny nezávislému soudnictví.



Podle portálu návrh diskvalifikuje právě Huawei, neboť nesplňuje nejméně dvě z těchto podmínek. Nachází se totiž na sankčním seznamu Spojených států za neetické chování a rovněž nelze hovořit o nezávislosti čínského soudnictví.

Rumunský prezident Klaus Iohannis i jeho spojenci ve středopravé vládě v minulosti opakovaně uváděli, že si účast čínské firmy Huawei na výstavbě sítí 5G v zemi nepřejí. Iohannis, který je zastáncem pevného spojenectví se Spojenými státy, před rokem podepsal memorandum se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem, v němž se oba prezidenti shodli na nutnosti „vyhnout se bezpečnostním rizikům, která doprovázejí čínské investice do telekomunikačních sítí 5G“.

Pokud legislativní návrh projde rumunským parlamentem, konečné slovo při výběru dodavatele sítě 5G bude mít bezpečnostní rada státu. Jejími členy jsou kromě prezidenta a předsedy vlády i někteří ministři a šéfové armády a tajných služeb.

Nechtějí ho Britové, Francouzi, Italové a Němci

Na vyloučení Číny z budování sítí 5G tlačí své spojence administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa. Stopku společnosti Huawei dala již Velká Británie nebo italský operátor TIM, v jehož případě jde údajně o rozhodnutí čistě ekonomické, nikoli politické (více viz Evropa začíná vytlačovat Huawei jako USA. Pro firmu to jsou zlé zprávy).



Ruce pryč od Huaweie dala čerstvě také německá telekomunikační skupina Deutsche Telekom, pod jejíž křídla spadá i český T-Mobile. Na budování 5G sítě v Německu se aktuálně dohodla s Ericssonem. Pro spolupráci se švédskou společností se rozhodla na základě úspěšné společné modernizaci 2G, 3G a 4G sítí v posledních dvou letech. Nově podepsaná dohoda zahrnuje upgrade mobilní sítě na nejnovější 5G technologický standard pomocí produktů a řešení Radio System v průběhu příštích několika let.

A dobře to pro Huawei nevypadá ani ve Francii. Ačkoli jej francouzská vláda z výstavby přímo nevyloučila, tak zájemce z řad místních provozovatelů mobilních sítí páté generace hodlá od případné spolupráce odrazovat.

Ti operátoři, kteří technologii čínské společnosti již používají, mají uděleno povolení na období od tří do osmi let. Po vypršení povolení nicméně nemohou očekávat jejich obnovení. To de facto znamená postupné vyloučení čínské společnosti z francouzských 5G sítí do roku 2028 (více viz Povolení na zařízení Huaweie neobnovíme, varují úřady francouzské operátory).