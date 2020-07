Byl jsem to já, kdo stojí za koncem Huaweie v Británii, kasá se Trump

Johnsonova vláda v úterý zakázala využívat od příštího roku při výstavbě komunikačních sítí páté generace technologie firmy Huawei. Už použité komponenty musejí být do roku 2027 odstraněny (více viz Evropa začíná vytlačovat Huawei jako USA. Pro firmu to jsou zlé zprávy). Důvodem jsou pochybnosti o bezpečnosti firmy a také americké sankce proti ní. Washington tvrdí, že technologie Huaweie jsou bezpečnostní hrozbou, protože jsou využitelné ke špionáži.

„Přesvědčili jsme mnoho zemí, mnoho zemí – většinu z nich já, aby nevyužívaly Huawei, protože si myslíme, že představuje bezpečnostní riziko. Je to velké bezpečnostní riziko,“ řekl Trump na úterní tiskové konferenci v Bílém domě.

Britský ministr zdravotnictví Matt Hancock ve středu v reakci na Trumpovo prohlášení uvedl, že za krok Velké Británie „si mohou připisovat zásluhy mnozí, ale rozhodnutí bylo technické“. „Všichni Donalda Trumpa známe, že?“ dodal.

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Chua Čchun-jing ve středu novinářům řekla, že Čína učiní všechna opatření k ochraně svých zájmů. Nejde jí prý však o odplatu, ale o spolupráci prospěšnou pro všechny. Dodala, že Peking s rozhodnutím Londýna zásadně nesouhlasí, a věc označila nikoli za záležitost národní bezpečnosti, ale politizaci obchodních a technologických témat. Pochyby o schopnosti Velké Británie vytvářet poctivé podnikatelské prostředí vyjádřil už v úterý čínský velvyslanec ve Velké Británii.

Také český Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost považuje technologie čínských firem Huawei i ZTE, jež se ucházejí o kmitočty pro sítě 5G, za bezpečnostní riziko. Premiér Andrej Babiš a americký ministr zahraničí Mike Pompeo podepsali deklaraci, jejímž cílem je vybudovat takové 5G sítě, které „chrání před neautorizovaným přístupem“ a „zajistí občanům soukromí“.