Vystřelil si z mobilních závisláků. Vtipná videa teď baví internet

Zapojit kabel do telefonu a už se jen sehnout k vytouženému zdroji energie. Jenže smůla. Adaptér se nedaří zasunout do zdířek. Ani opakovaný pokus není úspěšný. Po chvíli to zkouší další nešťastník, opět nepochodí. Není divu, jde jen o nálepku věrohodně imitující elektrickou zásuvku. A instagramové video od youtubera seansauce nyní baví internet.

seansauce (Instagram) VIDEO: Video @seansauce 8. 7. 2019 5:56 Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu To se mi líbí Komentáře

Nezůstalo přitom u jediného klipu. Stejný vtípek lze provést totiž téměř kdekoli. Mobilní závisláci, kteří vyrazili do terénu s nedostatečně nabitým telefonem či si doma prostě jen zapomněli powerbanku, jsou všude. Stačí zaskočit třeba do kavárny, čajovny či rychlého občerstvení a onu chvilku tam strávenou si zpříjemnit „instalací“ zásuvky. Třeba pod barový stolek tak, že ji nelze při příchodu k němu přehlédnout.

seansauce (Instagram) VIDEO: Video @seansauce 10. 7. 2019 4:49 Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu To se mi líbí Komentáře

Odložili vám let a nevíte, co na letišti dělat? Máte schůzku v restauraci, ale protistrana má zpoždění? Nebo jen prostě máte dlouhou chvíli a chcete se pobavit? Nápad SeanSauceTV sklízí úspěch. Lidé se dotazují, kde lze tak věrnou imitaci zásuvky sehnat. Nikdy tak nevíte, kde kdo s tímto vtípkem číhá. Hlavní je brát to s humorem. Anebo na sobě nedat vůbec nic znát a vrátit se bez hnutí brvy k předchozí činnosti.

seansauce (Instagram) VIDEO: Video @seansauce 11. 7. 2019 9:14 Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu To se mi líbí Komentáře

Už jste viděli třeba hlasem přivolávaný výtah, čerpací stanici se stojanem aktivovaným máchnutím ruky či tlesknutím spouštěné eskalátory? On i takový automat na vodu ovládaný máchnutím je k vzteku, když zrovna nefunguje. To jej nezprovozní ani sebelepší indiánský tanec na přivolání deště.

Nic z uvedeného by patrně vzhledem k současným technologickým možnostem nebylo nereálné. Nicméně nasazení takových řešení by bylo přinejmenším otravné. Prozatím jsou takové vize alespoň zdrojem zábavy na internetu. A lidi baví.