Mohla to být šílenost léta. Alza si však z lidí i médií jen vystřelila

Začalo to jako žert, když při nedávné soutěži o iPhone jeden z vás napsal, že v případě výhry si nechá vytetovat na záda Alzáka. Tak jsme ho veřejně vyzvali, ať napíše na náš mail a hádejte co? Sešlo se nám celkem 36 zpráv! Třicet šest z vás reálně uvažovalo o tom, že by takovou „výměnu“ udělalo. Nejčastější otázky byly, zda tetování platíme my, jak velké by muselo být, popřípadě jestli si můžete vybrat, jak bude Alzák vypadat…⁉️



Chtěli jsme to smést ze stolu, ale Richard B.... z Pardubic byl proti - ten blázen nám psal skoro každý den, prý jestli se můžeme teda domluvit? Řekli jsme si: Máš to mít, chlapečku! Dva maily, jeden telefonní rozhovor a byli jsme domluveni, i když v koutku duše jsme počítali s tím, že Richard nedorazí. Dorazil .