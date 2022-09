Ve světě se množí ohebné telefony, v Česku jich však koupíte jen zlomek

Celkem neznámá značka Royole v roce 2018 uchvátila smartphonový svět svým modelem Flexpai. Ačkoliv na adresu telefonu přišla i řada posměšků týkajících se především poněkud neohrabaného designu, zapsal se i tak do historie jako vůbec první ohebný smartphone v prodeji. Do mainstreamu se ovšem významněji zapsal až o pár měsíců později, začátkem roku 2019, model Galaxy Fold od Samsungu. To je série, která je špičkou nabídky korejského výrobce dodnes.