Tři ohebné smartphony vypadají podobně, ale jsou každý úplně jiný

Korejský Samsung právě představuje čtvrtou generaci svého ohebného smartphonu, Huawei představil svůj Mate Xs 2 (také vlastně jeho 4. „skládací“ smartphone) před časem a Vivo X Fold je na tomto poli nováčkem. My jsme ještě před premiérou čtvrté generace skládacího Samsungu mohli zástupce těchto tří značek velmi krátce porovnat, za Samsung jsme tedy měli k dispozici Galaxy Z Fold 3, který je svým způsobem v této kategorii určitým etalonem.

Všechny tři zmíněné smartphony s ohebným displejem mají obdobnou „tabletovou“ konstrukci, tedy že se ve složeném stavu tváří jako běžné smartphony, po otevření ale mají velký displej, který se úhlopříčkou blíží displejům některých tabletů. Tím ale vlastně podobnosti mezi těmito modely končí, každý z výrobců totiž toto téma zpracovává jinak. A ve výsledku pak telefony v praxi i jinak fungují, byť to nemusí být vždy dramatické rozdíly. Pro našince je to ale celkem jedno, jelikož jak Vivo, tak Huawei, se u nás neprodávají a prodávat ani nebudou. Samsung tak zůstává v této kategorii na našem trhu až trestuhodně osamocen. Přitom konkurence má rozhodně co nabídnout.

Čínský smolař

Nejodlišnější z trojice je Huawei Mate Xs 2. Poněkud překvapivě se u tohoto modelu čínský výrobce vrátil zpět ke své původní konstrukci smartphonu s ohebným displejem, kdy má telefon jen tento velký displej s úhlopříčkou 7,8 palce a při složení zůstává displej vně těla a k dispozici je tu 6,5 palce plochy. To šetří místo i peníze, ale na druhou stranu to činí displej poměrně náchylným na poškození. Možná, že jsou naše obavy liché, nicméně jen čistě pocitově máme o Mate Xs 2 neustále docela strach. A to i při použití neobvyklého pouzdra, které z telefonu v podstatě udělá běžný smartphone.

Na druhou stranu má konstrukce Huawei v praxi něco do sebe. Ve složeném stavu má telefon tloušťku 11,1 mm, což rozhodně není špatná hodnota, v otevřeném stavu pomáhá držení telefonu v ruce ona vystouplá část na boku a zbytek udivuje tloušťkou pouze 5,4 mm. Hmotnost 255 gramů se také blíží některým běžným „nadupaným“ smartphonům. To jsou skutečná lákadla, na která by mohl Huawei získat nejednoho uživatele: jenže stále platné americké sankce učinily z této značky vlastně u nás nerelevantního výrobce. Špičkový telefon bez podpory 5G sítí a s vlastním operačním systémem Harmony OS (jakkoli by jako z oka Androidu s tradičním „huaweiáckým EMUI vypadl) v Evropě smysl nedává.

Opatrné vyčkávání

Je proto až s podivem, že se místo, které byl Huawei nucen uvolnit, nesnaží zaplnit některá z dalších ambiciózních čínských značek. V podstatě všichni vyzyvatelé, kteří se na tržní podíl Huaweie slétli jako supi, s uvedením svých smartphonů s ohebným displejem do Evropy, nebo obecně „na západ“, vyčkávají. Je mezi nimi i Vivo, které svůj ohebný model X Fold představilo letos na jaře.

Tento smartphone má na první pohled mnohem blíž k „tradičnímu“ pojetí smartphonu s ohebným displejem po vzoru Samsungu. Displej je tedy uvnitř a je tu vnější displej, pomocí kterého lze telefon snadno používat i v zavřeném stavu. Ale opět, podobnosti s korejským modelem tu vlastně končí, Vivo má jiné pojetí.

X Fold chce totiž zákazníkovi nabídnout co největší displej. To se projevuje už u vnějšího displeje, který má úhlopříčku 6,53 palce a poměr stran 21:9 – to jsou podobné parametry, jakými disponuje třeba Sony Xperia 1 IV. Na poměry běžných stran je tak displej docela „nudle“, ale v porovnání se Samsungem působí vlastně běžným dojmem.

Na velký vnější displej navazuje i ten vnitřní. Ten má z porovnávané trojice největší úhlopříčku, 8,03 palce. Displej také působí při používání nejlepším dojmem: neleskne se tolik, jako displej Huaweie, kloub tu opticky jen tušíme a pod prsty je znát jen při výrazném zatlačení na dané místo. Ano, u Huawei je to podobné, ale nemůžeme se zbavit pocitu, že je telefon neustále trochu ohnutý, že místo ohybu tu tvoří jakýsi „hřeben“ displeje. Samsung v tomto ohledu za soupeři zaostává, protože jeho rýha kloubu je vidět na první pohled a prsty ji identifikují také jednoznačně.

Je to etalon

Na druhou stranu to neznamená, že by neměl rok starý telefon v této čerstvější konkurenci co nabídnout: a to je povzbudivé i vzhledem k příchodu nového Z Fold 4. Samsung totiž (alespoň u nás) boduje tím, že zvolil konstrukci s úzkým tělem. To znamená, že vnější displej se zdánlivě velkou úhlopříčkou 6,2 palce je malý, především tedy hodně úzký, což potvrzuje poněkud extrémní poměr stran 25:9.

Ano, netvrdíme, že toto je správná cesta i chápeme, že se to mnohým uživatelům líbit nemusí. Ale Samsung podle nás v tomto ohledu vystihl podstatu telefonu s ohebným displejem a ambicí stát se po otevření „tabletem“. Proč? Nejlépe to ukáže porovnání s Vivem, které je oproti Z Fold 3 opravdu hodně mohutné, ukazuje to i porovnání hmotnosti: 311 vs 271 gram je dost znatelný rozdíl. Samsung je ve složeném stavu vlastně příjemně kompaktní, Vivo je obr. Ano, má to výhody, Vivo (a Huawei) lze ve složeném stavu používat jako běžné smartphony a uživatele vlastně nic nenutí k tomu, aby telefon otevíral.

U Samsungu? Zprávu si přečtete, při troše zvyku na ni i na malém displeji odpovíte. Taktéž snadno projedete feed na Facebooku, Twitteru, přečtete si krátký článek a podobně. Chcete se začíst na delší dobu? Potřebujete mrknout do mapy? Telefone jednoduše otevřete a máte k dispozici mnohem větší a přehlednější plochu, než na vnějším panelu. To u soupeřů vlastně rozdíl mezi vnějším a vnitřním displejem nepůsobí tak dramaticky.

Záleží sice na potřebách každého uživatele, ale nám toto kompaktnější pojetí Samsungu prostě dává větší smysl: důkazem toho je, že i když je Huawei Mate Xs 2 výrazně tenčí a lehčí, než Galaxy Z Fold 3, je to právě Samsung, který nám lépe sedne do ruky a lépe se nám s ním manipuluje. Za všech okolností, ale skvělé je toto řešení třeba při focení: i v zavřeném stavu lze telefon pevně uchopit jednou rukou a nemít obavy o jeho vyklouznutí z ní.

Každý jinak

Hlavní displeje se liší úhlopříčkou, tady Samsung nabízí nejméně – ale i 7,6 palce je slušná úhlopříčka a celková plocha zaujme trochu tradičnějším poměrem stran, který má blíž poměru 4:3, zatímco Huawei s jeho 7,8 palci a Vivo s 8 palci mají shodně blízko čtverci. Opět, na něco může být praktičtější to, na něco jiného to druhé ale poměr stran Samsungu se nám zdá univerzálnější.

Jeden příklad za všechny: když si na telefonech na jejich hlavních displejích pustíte video v režimu „přes celou obrazovku“, dostanete v podstatě na všech třech téměř stejnou plochu zobrazení videa, jen s různě velkými černými okraji kolem. Samsung s nejmenším displejem tak při sledování videa v tomto ohledu nevýhodu nemá. Ale na druhou stranu vám u něj (i u Viva) může celkový dojem rušit selfie fotoaparát (u Viva víc, to ho má v průstřelu, Samsung foťák schoval pod displej, ale stále je tu znát). A také ta rýha skladu displeje, v tom jsou soupeři o dost lepší.

Naše letmé porovnání tří smartphonů s ohebným displejem tak ukazuje, jak různorodá tato oblast může být. A je jen škoda, že v této kategorii u nás Samsung zůstává osamocen. Huawei Mate Xs, Samsung Galaxy Z Fold 3 a Vivo X Fold jsou tři úplně jiné telefony, každý osloví trochu jiného uživatele. A kdybychom k tomu přidali ještě Oppo Find N, máme tu čtvrtý zase úplně jiný kousek. Samsung a Oppo vsadili na kompaktní pojetí, ale každý po svém: Fold je „nudle“, Oppo „mýdlová krabička“.

Vivo X Fold je pro maximalisty: je to mohutný smartphone pro ty, kdo chtějí obří displej za každou cenu. Huawei míří na podobné publikum, které ale spíš než pocit bytelnosti ocení lehkost, možná působí z této sestavy nejvíc sci-fi, ale zároveň budí nejvíc obav. Které řešení je nejlepší, se rozhodně jednoznačně říct nedá. A možná to ani nikdy nepůjde, byť se těšíme na dobu, kdy budeme moci dlouhodobé zkušenosti se smartphony s ohebným displejem sbírat i jinde, než u Samsungu.