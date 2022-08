Xiaomi chce být lepší než Samsung. Dokázat to má nový Mix Fold 2

Když Samsung oznámil termín premiéry nových skládacích modelů Z Flip 4 a Z Fold 4, musela čínská konkurence reagovat. Ostatně, termín premiéry u Samsungu se dal očekávat, takže si konkurenti mohli vše dopředu připravit a naplánovat.

Motorola tak v téměř stejném termínu představila konkurenta pro Z Flip 4. Nový Razr je povedený přístroj a v jeho případě je velká šance, že se bude prodávat celosvětově. To nové skládací Xiaomi Mix Fold 2 zřejmě zůstane čínskou záležitostí, stejně jako předchozí model. Je to konkurent druhé novinky Samsungu Z Fold 4 a i premiéra proběhla téměř současně.

Koncepčně si jsou Z Flip 4 a Mix Fold 2 velmi blízké, v podstatě to je přímá konkurence. A platí to i po stránce výbavy, která je srovnatelná. V případě ceny můžeme jen spekulovat, protože u Xiaomi známe jen tu čínskou. V základní verzi telefon na domácím trhu stojí v přepočtu 32 tisíc korun, po připočtení DPH by teoreticky mohl v Česku stát 38 500 korun. To by znamenalo, že by byl o podstatných 6 000 korun levnější než Z Fold 4. Ale je to jen teorie a k přímému souboji na českém trhu zřejmě nedojde.

Novinka od Xiaomi vypadá na obrázcích parádně. Telefon je velmi tenký, zavřený má v pase jen 11,2 mm, pro porovnání Z Fold 4 má téměř 16 mm. Po rozevření má telefon tloušťku jen 5,4 milimetru. Přepracovaný je i kloub, který má méně součástek než dřív a část z nich je vyrobená z uhlíkových vláken.

V zavřeném telefonu je displej složený do tvaru kapky, v otevřeném by měla být rýha minimalizovaná. Obě části k sobě přiléhají, což u Samsungu nenajdeme. Ale Samsung je odolný proti vodě, Xiaomi žádnou odolnost neuvádí.

Vnější displej Xiaomi má úhlopříčku 6,56 palce při FHD+ rozlišení. Panel je typu AMOLED, vnitřní pak výrobce uvádí jako panel EcoOLED, protože má mít o čtvrtinu nižší spotřebu. Rozlišení je atypických 2 160 × 1 914 pixelů, ale to je prostě charakteristika téměř čtvercového půdorysu otevřeného telefonu. Vnitřní displej Xiaomi je velký, má úhlopříčku 8,1 palce, takže je větší než u Z Fold 4, který má úhlopříčku 7,6 palce. Oba displeje mají variabilní obnovovací frekvenci až 120 Hz.

Telefon pohání aktuálně nejvýkonnější procesor Snapdragon 8+ gen 1, který používá i Samsung. Čínská skládačka má tři paměťové varianty. V každé má 12 GB operační paměti a k tomu od 256 GB do 1 TB vnitřní paměti. Za velkou paměť se však docela dost připlácí, konkrétně to je v přepočtu skoro 11 tisíc korun.

Fotoaparát má tři objektivy. Hlavní snímač IMX766 od Sony má rozlišení 50 Mpix a je zde optická stabilizace. Širokoúhlý snímač má rozlišení 13 Mpix a třetím je teleobjektiv s dvojnásobným přiblížením a rozlišením 8 Mpix. Pod fotoaparátem je podepsaná známá značka Leica.

Xiaomi Mix Fold 2 je atraktivní skládačka, která by mohla na trhu zatím zcela dominantnímu Samsungu zatopit. Jenže stejně jako skládačky jiných čínských značek se ani tento telefon zřejmě nevydá za hranice Číny.