Nevozte iPhony na motorce. Poškodí vám to fotoaparát, varuje Apple

Rádi jezdíte na motorce a dáváte si mobil někam do úložného prostoru nebo jej připínáte na řidítka jako navigaci? Pak si dejte pozor, může vám to poškodit fotoaparát. Tvrdí to dokonce i Apple a varuje, že byste se tomuto typu používání měli vyhnout, obzvláště u silnějších motorek, u kterých vibrace z motorů mohou poškodit například gyroskop fotoaparátů.

Na fóru s technickou podporou zástupci firmy tento problém rozvádějí: „Když omylem pohnete s fotoaparátem během focení, výsledná fotografie může být rozmazaná. Aby tomu fotoaparát zabránil, využívá optické stabilizace. Pomocí gyroskopu umí předejít rozmazané fotografii tím, že sama pohybuje optikou fotoaparátu.“ Gyroskop dále využívá i systém automatického zaostřování.

„Optická stabilizace se systémem automatického zaostřování jsou navrženy tak, aby vydržely co nejdéle. Dlouhodobé vystavení silným vibracím o jistých frekvencích však může poškozovat funkčnost těchto systémů, což se může podepsat na kvalitě výsledných fotografií. Doporučujeme se vyvarovat vystavování iPhonů silným vibracím,“ vysvětluje Apple.

Optickou stabilizaci naleznete u všech iPhonů od série 6s a novějších. Všechny tyto modely tak mohou být potenciálně ohroženy přepravováním na motocyklech. Apple dodává, že pokud je to nezbytné, lze telefon alespoň umístit do speciálních držáků na řidítka, které umí pohlcovat vibrace.