O2 nabízí pojištění mobilů. Nemusí být nové ani koupené u operátora

Pojištění mobilů poskytuje operátor O2 už pět let ve spolupráci s pojišťovnou Maxima. Od června lze pojistit i přístroje zakoupené jinde než u operátora a navíc nemusí být ani úplně nové.

Podmínkou je stáří do půl roku (180 dnů) a původ zboží v oficiální distribuci, tedy zboží, které bylo určené pro trhy Evropské unie. Výše pojistky se odvíjí od hodnoty přístroje. Měsíční sazby pojistného startují na 49 korunách pro přístroje do hodnoty 4 000 korun, nejvyšší sazba platí pro zboží v hodnotě od 25 000 korun až do 45 000 Kč. Pak se měsíčně platí 299 Kč.

Hodnota zboží se určuje podle cen u operátora O2, což vylučuje pojištění přístrojů, které operátor neprodává. Pojistit lze i jiná zařízení než mobilní telefony, konkrétně O2 uvádí tyto přístroje: mobilní telefon, tablet, dongle, LTE router, notebook, herní konzole a modem. První měsíc pojištění je zdarma, smlouva platí na 25 měsíců, ale lze ji vypovědět kdykoliv. Pojistka se platí v rámci vyúčtování služeb.

Přisednutí neplatí

Pojištění se vztahuje na náhodné poškození přístroje (pád, náraz, vnější mechanické působení, působení vody nebo poškození elektrickým proudem) nebo na jeho odcizení. Jak je u pojištění obvyklé, jsou zde výjimky. Pojištění neplatí v případě vypadnutí telefonu z kapsy nebo jeho přisednutí a neplatí ani při jeho ztrátě – musí se jednat o krádež.

Pokud se něco stane, pošle operátor kurýra, který přístroj odveze do servisu. Následují dvě varianty. Buď dojde k opravě, nebo – pokud bude neopravitelný – zákazník dostane přístroj nový. Ale pozor, podle pojistných podmínek klesá hodnota přístroje každý měsíc o tři procenta.

Pojistek je na trhu víc

Své pojištění nabízí na přístroje nejvyšších tříd i Samsung. Pro modely řady S stojí pojistka 3 800 korun na dva roky, velmi drahé modely Fold a Z Flip ji mají zdarma. Pojistka pokrývá dvě pojistné události po dobu trvání pojistky. Platí se spoluúčast. U modelů řady S to je 1 500 korun, u modelu Z Flip 2 800 korun a pro model Fold vyjde spoluúčast na 3 319 Kč.

Zajímavou službu nabízí i operátor Vodafone. Pokud si u něj zákazník pořídí mobil a má tarif, tak mu operátor do devadesáti dnů od koupě zdarma vymění poškozený displej.