O2 vylepšilo tarify pro tablet či notebook. Nově nabízí i neomezená data

Pro zákazníky, kteří připojení na tabletu či notebooku nevyužívají tak často, jsou v nabídce tarify s 2 či 10 GB dat. Základní tarif O2 Data+ Modrý 2 GB vyjde na 199 korun a je určen pro uživatele, kteří se párkrát za den podívají na e-maily, přečtou si zprávy a jen občas použijí navigaci či si pustí krátké video.



Pro ty datově náročnější je pak k mání již zmíněný 10GB tarif, tedy O2 Data+ Bronzový. Ten vyjde na 399 Kč měsíčně. 10GB datový objem tak od začátku července vyjde o stokorunu výhodněji než v případě předchozího srovnatelného tarifu, tedy tarifu Stříbrná O2 Data (10 GB za 499 Kč/měsíc).

Aktuální tarif nesoucí přídomek „stříbrný“, tedy O2 Data+ Stříbrný nově nabídne 30GB datový objem. Tedy trojnásobek než do konce června stejně „barevný“ tarif. Nový tarif s větším objemem vyjde ovšem na 649 korun, tedy o 150 Kč dráže. Nejvyšší, tedy „zlatý“ tarif se pak liší opravdu výrazně.

Datové tarify pro tablety a notebooky od 1. 7. 2020 Název tarifu Datový objem Datový limit v EU Cena O2 Data+ Modrý 2 GB 2 GB 199 Kč O2 Data+ Bronzový 10 GB 10 GB 399 Kč O2 Data+ Stříbrný 30 GB 15 GB 649 Kč O2 Data+ Zlatý neomezený (přenosová rychlost 20 Mb/s) 35 GB 999 Kč

Zatímco do konce minulého měsíce takto označený tarif (Zlatá O2 Data) nabídl za 799 Kč (v akci i za 599 Kč) celkem 20 GB, tak nově jsou v něm data zcela neomezená. Je však nutné počítat s omezenou přenosovou rychlostí, a sice s 20 Mb/s. Tarif O2 Data+ Zlatý vyjde na 999 korun.

Společně s obměněnými datovými tarify pro tablety a notebooky zařadil operátor do nabídky i nová přenosná zařízení. A sice tablet Lenovo M10 Plus a notebooky Acer Aspire 1 a Aspire 3. O2 je zákazníkům nabídne na splátky bez navýšení na dobu 36 měsíců, výše měsíčních splátek se pohybuje v rozmezí od 160 korun za tablet až do 300 korun za notebook v závislosti na zvoleném modelu. Například tablet Lenovo M10 Plus s tarifem O2 Data+ Bronzová tak vyjde na 359 korun měsíčně, přičemž splátka při převzetí zařízení činí 324 Kč.