Už žádná extra data pro sociální sítě. Operátoři je již nesmí zvýhodňovat

„Evropský soudní dvůr vydal rozhodnutí, které mění výklad Nařízení EU o síťové neutralitě. Tyto změny ovlivní služby u všech mobilních operátorů,“ informuje na svých webových stránkách Vodafone s tím, že pro něj z toho vyplývá nutnost ukončit službu Vodafone Pass. Tedy nabídku datových balíčků přinášejících neomezená data pro vybrané služby, a to konkrétně pro sociální sítě, chatovací aplikace, poslech streamované hudby, sledování videa, zálohování na cloud a společensky prospěšné aplikace. První passy začal operátor nabízet před koncem roku 2017.

Vodafone ovšem nečekal až do konce června, balíčky bezplatných dat pro vybrané aplikace přestal nabízet již začátkem měsíce. „Jsme nuceni ukončit prodej služby Vodafone Pass, k tomuto kroku dojde ke dni 8. 6. 2022,“ informoval na webu.

Nicméně pro zákazníky, kteří službu Vodafone Pass využívali, se prozatím nic nezměnilo. „Všechny její funkce jsou vám k dispozici i nadále tak, jak jste zvyklí,“ uvedl operátor s tím, že o případných změnách se zákazníci včas dozví. Upozornil nicméně, že pokud službu sami zruší, tak ji již nebudou moci znovu aktivovat.

Totéž platí i pro zákazníky Kaktusu, virtuálního operátora společnosti T-Mobile. Stávající mohou samoobnovující balíčky s extra daty na sociální sítě za předpokladu, že je aktuálně využívají, využívat i nadále. Platí to i v případě aktivního tarifu Neřešto (6 GB + neomezeně na sociální sítě, 16 GB + neomezeně na sociální sítě).

Kaktus s odvoláním na evropské nařízení o síťové neutralitě ukončil prodej datových balíčků s extra data na sociální sítě v pátek 1. července. Zároveň dočasně zastavil prodej SIM s tarifem Neřešto, a to do konce léta, kdy představí novou nabídku. Nová nabídka datových balíčků zohledňující evropské nařízení nicméně platí již od 1. července.

Noví zákazníci budou moci vybírat z balíčků, které za stejnou cenu budou obsahovat v součtu stejný datový objem jako ty dosavadní. Tedy například balíček za 150 korun, který původně obsahoval 1 GB dat a k tomu další jeden gigabajt na sociální sítě, tak nově obsahuje 2 GB dat na cokoli. Nejnižší balíček za zachovaných 100 Kč nabídne 1 GB dat (v původní podobě 0,5 GB + 0,5 GB pro sociální sítě), nejvyšší za 400 Kč pak 12 GB (v původní podobě 6 GB + 6 GB pro sociální sítě).

Stávající zákazníci mohou na nové samoobnovující balíčky přejít kdykoliv. O nevyčerpaná data z původního balíčku, a to včetně těch na sociální dítě, nepřijdou, převedou se jim do nového balíčku.

Není to poprvé, co Kaktus svou nabídku upravuje v souvislosti s pravidly síťové neutrality. Přesně před pěti lety totiž přestal zvýhodňovat Facebook a Messenger, data spotřebovaná při návštěva Facebooku či komunikaci přes Messenger se zákazníkům do té doby neodečítala z dat balíčku. Tehdy toto zvýhodnění nahradil právě balíčky s extra daty na sociální sítě, kdy však pro tento účel nabízely pouze polovinu jejich základního datového objemu.