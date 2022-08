Místo extra dat dá virtuál neomezený datový objem na vše. Už za 300 korun

Virtuál Kaktus musel 1. července stáhnout z nabídky dosavadní tarify Neřešto. Tedy dvojici tarifů, s níž měli zákazníci k dispozici 6 nebo 16 GB mobilních dat a k tomu v obou případech navrch ještě neomezená data na sociální sítě. Od uvedeného data mobilní operátoři nesmějí balíčky zvýhodňující vybranou službu nabízet, tedy ani extra data určená výhradně na sociální sítě. Na začátku července nabylo platnost rozhodnutí Evropského soudního dvoru, které změnilo výklad Nařízení EU o síťové neutralitě.

Virtuální operátor společnosti T-Mobile proto prodej SIM s tarifem Neřešto dočasně zastavil. A to do konce léta, tedy do představení nové nabídky zohledňující evropské nařízení. Tu Kaktus představil 29. srpna a na první pohled vypadá prakticky totožně. Avšak právě z výše uvedeného důvodu přináší jednu zásadní změnu.

I nadále jsou k dispozici dva tarify z platební karty (měsíční paušál se strhává z nastavené platební karty), a sice s 6 a 16 GB dat. Beze změny zůstávají i jejich ceny, kdy ten s nižším FUP vyjde na 300 korun, s vyšším pak na 400 Kč. Za uvedené ceny oba i nadále obsahují po 100 volných jednotkách na volání (po vyčerpání 2,50 Kč/min.) a 100 volných SMS (po vyčerpání 1,50 Kč/SMS). Rozdíl oproti původní nabídce spočívá právě v přidružených datech. Zatímco doposud zákazníci získali neomezená data výhradně na vybrané sociální sítě, tak nově mohou neomezeně surfovat bez podobného omezování.

Jedno omezení tu ovšem je. A sice rychlostní. Po vyčerpání základního FUP (6 nebo 16 GB), kdy lze data čerpat plnou rychlostí, se totiž přenosová rychlost sníží na 2 Mb/s.

Podobně datově štědrá byla i donedávna platná nabídka operátora O2. S jeho předplacenou SIM Datamánie za 300 korun lze vyčerpat sice „jen“ 100 GB dat, ale bez jakéhokoli rychlostního omezení. Z pohledu dostupného datového objemu má tedy navrch nabídka Kaktusu, z toho rychlostního ovšem předplacenka O2. Ta má nicméně kromě absence jakýchkoli volných jednotek na volání či volných SMS jeden zásadní háček: mobilní data lze čerpat pouze v Česku. V zahraničí je tedy nepoužitelná.

To v případě Kaktusu neplatí, jeho SIM bude fungovat i po přihlášení do sítě zahraničního operátora. Je však nutné pamatovat, že v rámci principu „roam like at home“ (RLAH) lze bez jakéhokoli příplatku v zemích EU vyčerpat 10, respektive 14 GB dat v závislosti na zvoleném tarifu Neřešto. Tato data se navíc neodečítají ze základního objemu dat. V případě vyčerpání EU dat bude virtuál účtovat sedm haléřů za každý 1 MB (1 GB dat nad rámec EU limitu vyjde na 71,68 Kč).

Není to každopádně poprvé, co Kaktus svou nabídku upravuje v souvislosti s pravidly síťové neutrality. Přesně před pěti lety přestal zvýhodňovat Facebook a Messenger, data spotřebovaná při návštěvě Facebooku či komunikaci přes Messenger se zákazníkům do té doby neodečítala z dat balíčku. Tehdy toto zvýhodnění nahradil právě balíčky s extra daty na sociální sítě, kdy však pro tento účel nabízely pouze polovinu jejich základního datového objemu.