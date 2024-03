Zemědělci protestují: Omezení neplatí pro naše konkurenty

Dlouhé kolony traktorů na silnicích prvních tříd a za nimi šňůry aut. Vedle toho reptající řidiči odsuzující protestující rolníky a vedle nich ti, kteří sice v kolonách se svými vozy stáli, ale producentům potravin drželi palce. Tak to na konci února vypadalo na různých místech Plzeňského kraje, kde protestovali zemědělci proti nekontrolovanému dovozu potravin či omezením EU. Na pomoc jim přijeli i němečtí zemědělci.

Na dvoře zemědělského Družstva Mrákov už v devět ráno stála kolona traktorů. I když pršelo, na organizátorech bylo znát odhodlání.

„Chceme pokojně demonstrovat za to, že jsou velmi nepříznivě nastaveny podmínky Green Dealu, které nás omezují a nutí nás vyrábět nerentabilně nebo případně nechat půdu ležet ladem,“ uvedl předseda Zemědělského a obchodního družstva Mrákov Jiří Schamberger. V mrákovském podniku se jedná o plochu kolem 70 z celkové plochy 2400 hektarů, kde pěstují trvalé travní porosty.

„Platíme z plochy pacht, daň z nemovitosti, ale produkci z této plochy nemáme,“ upřesnil Schamberger. Připomněl, že zemědělci mají také omezeno množství živin i účinných látek, které mohou na hektar aplikovat. „I spektrum přípravků, které můžeme používat, je výrazně omezené. Omezeni tím ale nejsou konkurenti z třetích zemí nebo z Ukrajiny, kde tyto vstupy nejsou kontrolované,“ poznamenal Schamberger.

V České republice podle něj sice tolik obilí z Ukrajiny není, ale trhy, kam mrákovští vyváželi, jsou tímto obilím obsazené. „Proto nám leží obilí na skladě. V celé republice mají zemědělci na skladě kolem milionu tun obilí, u nás je to 700 tun pšenice, 200 tun ječmene. Vypořádáváme se s tím tak, že díky vysokému stavu dojnic obilí zkrmujeme,“ popsal Schamberger. V předchozích letech měli obilí dávno vyprodané.

Zemědělcům držel palce Jan Hroník, automechanik z Horšovského Týna, kterého redakce MF DNES v den protestů zastihla u benzinové pumpy, kolem které právě projížděla po silnici první třídy kolona traktorů od hraničního přechodu Folmava směrem na Draženov. Kolona osobních aut a kamionů se za traktory táhla stovky metrů až kilometry.

„Takhle se přece podnikat nedá. Oni také potřebují vydělávat, vždyť nás živí,“ uvedl Hroník. „Předpisy, které dnes platí nebo se chystají, spíš zemědělce omezují, než by je podporovaly. Přesto tito lidé stále v zemědělství zůstávají. Oni totiž věří, že je to důležité, a já jim za to děkuji,“ uvedl Hroník. „Držím jim palce. I když protest bude mít dvojnásobnou intenzitu, pochopím to, mají moji plnou podporu,“ řekl Hroník, který pracuje i pro zemědělce, a jejich problémy tedy zná.

„Dnes zemědělci uzavírají kravíny a prasečáky, protože se jim tato výroba nevyplatí. Nejsou totiž konkurenceschopní, proto chci vzkázat veřejnosti, aby na ně nebyla naštvaná, ale aby je spíš podpořila. Já chci české maso v českém obchodě a mouku z českého obilí,“ sdělil Hroník, který je pro rovné podmínky pro všechny, kteří v EU v zemědělství podnikají. „To znamená pro Českou republiku, Polsko či Ukrajinu a pro všechny, kteří chtějí na evropském trhu obchodovat. Když se sem dováží obilí z Ukrajiny, musí splňovat kritéria, která plníme my, jinak nemáme šanci,“ dodal.

„Protestují, ale na tyhle velké a drahé traktory peníze mají,“ poznamenal muž u kruhového objezdu na Folmavě, kde se kolona zemědělské techniky otáčela. „Ale také mají velké úvěry,“ vzkázala kritikovi Michaela Klečková, ředitelka Okresní agrární komory v Klatovech, kde zemědělci také včera protestovali, stejně jako u Plzně. Na Folmavě jela mezi traktory osobní auta s německými zemědělci, kteří přijeli české kolegy podpořit.