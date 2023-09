Špičkové bazény české výroby

Začínali tím, že vyrobili první bazén pro dceru Jaroslava Smetany. „Nejdříve jsme si na to najali firmu, ale nelíbilo se nám tempo realizace zakázky a ani kvalita, tak jsme nakonec ten bazén s bráchou udělali sami. Později jsme spolu založili s. r. o. a nakonec se k nám přidala i naše sestra. Nyní je Albixon akciová společnost a budujeme holdingovou strukturu firmy,“ přibližuje začátky firmy Jaroslav Smetana.

Jak se vám podařilo dosáhnout předního umístění mezi českými výrobci bazénů?

Asi právě to celoživotní zaměření na jednu věc, na jeden obor, nás posunulo a možná i odlišilo od ostatních firem v naší branži. A taky možná to, že jsme se začali věnovat i výrobě zastřešení, což nás odlišilo od konkurence. Bylo to samozřejmě náročné, protože i když spolu ty věci souvisí, výrobně jsou odlišné a každému z těch oborů jsme museli věnovat hodně úsilí a soustředění. V obou dvou, si dovolím říct, patříme ke špičce.

Na co se nyní především zaměřujete?

Pořád zejména na náš tradiční obor, tedy na bazény a zastřešení. U bazénů se snažíme o zdokonalení jejich obsluhy a servisu kolem jejich periferních zařízení jako filtrace, světla, slaná voda a podobně. Naším cílem je potvrzovat, že dodáváme chytré bazény. V dnešní době bazén není jen nádoba na vodu, ale je to nádoba na vodu, která má za sebou chytrou technologii sloužící zákazníkům namísto toho, aby je obtěžovala. Dále se zaměřujeme například na to, aby zákazník zastřešení nemusel obsluhovat sám ručně, vyvinuli jsme elektrický posuv. Obecně se dá říct, že zákazníkům chceme zjednodušit a zpříjemnit údržbu a užívání bazénu.

Jaroslav Smetana je zakladatelem ryze české firmy Albixon na výrobu bazénů.

Kdo jsou vaši hlavní zákazníci?

V České republice zejména koncoví zákazníci, střední třída. Jsme dle průzkumů takovým superbem mezi bazény. V zahraničí jsou našimi partnery bazénové firmy, zde se zaměřujeme na B2B segment. Zejména vývoz zastřešení se nám daří do celého světa. Naše produkty najdete i v Chile, Argentině či Jihoafrické republice. Je to dáno tím, že je umíme složit do krabice, podobně jako to dělá IKEA, a tím optimalizujeme přepravní náklady, nevozíme vzduch.

Jaká část produkce zůstává na českém trhu a jakou exportujete?

V současné době exportujeme přes šedesát procent naší produkce.

Podnikání jste před časem rozšířili o střešní fotovoltaiku. Co vás k tomu vedlo?

Delší dobu jsme o tom uvažovali, diskutovali o možných synergiích s firmou, se kterou jsme se nakonec spojili. Idea je taková, že naše silná značka, která je nositelem spolehlivosti a objemu montáží, se spojí s jejich know-how v oblasti fotovoltaiky. Ta rodina zákazníků je podobná, je to střední či vyšší střední třída, která hledá spolehlivou firmu pro realizaci nějakého úkonu na jejich domě.

Odkud pocházejí návrhy a výrobní podklady pro vaše výrobky? Máte vlastní vývojovou základnu?

Máme vlastní technické, konstrukční a vývojové středisko, které jednak přichází s nápady na vylepšení našich výrobků či s novými výrobky a jednak vyhodnocuje podněty od našich zákazníků, obchodníků či z výstav v zahraničí. U větších projektů spolupracujeme i s externími vývojářskými a konstrukčními firmami zejména z oboru automotive, které nám zajišťují dodatečnou kapacitu. Spolupracujeme i s designéry, velkým úspěchem je zisk Red Dot Award pro rok 2023 v oblasti produktového designu za náš elektrický posuv zastřešení MOOVER.

Je pro vás výhodou, že jste ryze česká firma?

Jsme přesvědčení, že to výhoda je. Věříme, že díky tomu můžeme být efektivní a orientovat se na zákazníky tak, jak potřebujeme, což v korporátních globálních firmách vždy nemusí platit.

Více než třicet let úspěšné činnosti tedy svědčí o správnosti směru, kterým se ubíráte.

Snad ano. My jsme si nikdy nepřipustili neúspěch, vždy jsme šli za úspěchem. Tím pro nás nejsou jen peníze, ale růst prestiže naší značky, která je zosobněním spokojenosti našich zákazníků. Firmu jsme budovali od základů a postupně, záleží nám na ní a vnímáme odpovědnost vůči zaměstnancům, okolí, a hlavně vůči zákazníkům, kvůli nimž tu primárně jsme. Největší odměnou je, když si k nám po dvaceti letech přijdou bazén koupit děti našich spokojených zákazníků, v rodinách tak vzniká určitá tradice a zákazníci se vracejí.