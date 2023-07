Radí podnikatelkám: Když se změně oddáte, přijde rychle

Po gymnáziu studovala dvě vysoké školy, ale nedokončila je, protože jí nedávaly dostatek praxe a ona potřebovala vydělávat. Nela Hanáková absolvovala 80 pohovorů, než jí dali šanci v agentuře, díky níž se dostala do marketingu pro známé české startupy. Následně připravovala strategie pro vlastní klienty na volné noze.

Před třemi lety ovšem zažila těžkou krizi, kdy se jí rozpadal osobní život, kariéra i zdraví. Její překonání přetavila v knihu a nový program pro ženy podnikatelky, jimž pomáhá v rozvoji. „Většina lidí se bojí změny, a i když ji chtějí, vlastní strach je převálcuje. Já byla v situaci, kdy jsem neměla jinou možnost než se pro změnu rozhodnout,“ líčí mentorka z Brna, jak zvládla tíživé osmiměsíční období.

Tehdy jste měla panické ataky, deprese a úzkosti. Říkáte, že to trvalo do chvíle, než jste se rozhodla, že takto dál žít nechcete. Takže je to jen otázka vůle?

Je to právě o tom samotném rozhodnutí, které nevychází z naší hlavy, ale cítíme ho v těle. Musíte být naprosto oddaní tomu, že ať se děje cokoliv, přijímáte změnu vašeho dosavadního fungování. A ona přijde překvapivě rychle. Je to, jako když vás někdo naštve a vy cítíte touhu něco udělat nebo říct. Podobně je to i s rozhodnutím. Emoce naštvání je popravdě skvělým katalyzátorem ke změně. Silným rozhodnutím, že to chcete jinak, to musí začít. Pak se totiž tolik nebojíte vykročit z komfortní zóny a jít do akce, která přinese to nové.

Nový podcast Nela Hanáková nově spouští podcast Realita bez limitů, kde se hodlá hostů ptát na to, na co se ostatní neptají. Chce znát jejich motivaci, začátky, touhy či jak vypadají jejich vize. Nový díl se objeví každých 14 dní na platformě Newspark. Hostem prvního dílu je bývalá alpská lyžařka Šárka Strachová.

Poté jste se ponořila do seberozvoje a svůj „návod“ sepsala do knihy Realita bez limitů, v níž radíte převzít zodpovědnost za svůj život a překonávat strach i stres. K tomu je však třeba jistá vnitřní síla a sebedůvěra. Co když ji někdo zkrátka nemá?

Navážu na předchozí otázku. Nejdřív se člověk musí rozhodnout, že chce změnu. To je první krok. Dalším je pochopení vlastní hodnoty. V dnešní společnosti jsme učeni chápat naši hodnotu na základě vnějších vlivů – jak úspěšní jsme v kariéře, vztazích nebo kolik máme na bankovním účtu. Jenže na tom naše hodnota nezávisí, tu si určujeme jen my sami. Pracovat na sobě a svém mindsetu (nastavení mysli – pozn. red.) je základ všeho. A v neposlední řadě je to akce. Pokud chcete jiné výsledky, a to i třeba v emoční rovině, musíte se začít chovat jinak. Je to celoživotní cesta a chce to odhodlání. Jakmile ovšem začnete vidět výsledky, pochopíte, že to má obrovský smysl. A to vás žene dále.

Loni jste spustila Lady Leaders Hub, což je online místo pro ženy, kde mohou růst ony i jejich byznys díky mentoringu a vzájemnému sdílení. Můžete vysvětlit, jak to funguje?

Mým hnacím motorem je motivovat nejen ženy k věcem, které si nyní neumějí představit nebo se jich bojí. Ukazuji jim jejich možnosti a cesty v širší perspektivě a podporuji je, aby se nebály udělat odvážnější kroky. Společně s dalšími mentorkami pomáháme ženám otevřít se plnému potenciálu a dáváme jim nástroje k tomu, aby to dokázaly. Networking (budování sítě kontaktů – pozn. red.), podnikatelské workshopy a zpětná vazba už jsou samozřejmostí.

V kolika procentech tento půlroční program končí úspěšně? A jaké je vlastně měřítko?

Opět to záleží na vnitřním nastavení. Každá žena, která vstupuje do Lady Leaders Hub, ví, že si musí nastavit svoje priority a sama jít do akce. To za ni nikdo neudělá. My jí pomůžeme najít cestu, jsme jí po celou dobu podporou, ale jednotlivé kroky a rychlost posunu jsou pouze v její režii. Proto jsou výsledky velmi individuální. Pro mě je důležité, aby ženy na konci cítily změnu, viděly další kroky do budoucna, měly touhu tvořit a snít ve velkém, aby se jim zvýšila jejich vlastní hodnota.

Liší se v něčem podnikající ženy od mužů?

Opět jde o naši povahu. O to, jak silný máme tah na branku a kolik nevyřešených problémů v sobě neseme. Za posledních sedm let mi pod rukama prošlo opravdu hodně projektů, které vedli muži, i ty, které vedly ženy, a podobné rysy vidím spíš v samotném nastavení lidí bez ohledu na pohlaví. Někdo je vizionář, někdo systematik, někdo rád tvoří komunity. A je jedno, jestli to je muž, nebo žena. Snad jediná věc, která se opakuje, je pokora. A ta je u žen zastoupena v daleko větší míře než u mužů.

Platí i v dnešní době, že se ženy musejí rozhodovat mezi kariérou a rodinou?

Podnikání je obrovská osobní zodpovědnost, ale na druhou stranu může přinést značnou svobodu. Nemyslím si, že je v dnešní době nutné si vybírat mezi rodinou a kariérou. Kolem sebe mám spoustu podnikatelek, které dokážou skloubit oba aspekty života. Je to o tom, co chcete. A pokud to skutečně chcete, vždy si cestu najdete. Vidím zde spíš jiný problém, a to špatné nastavení hranic. Když podnikáme, často zapomínáme na sebe a čas s rodinou. Je to pochopitelné, protože podnikání není jen druh práce, ale je to touha plně se seberealizovat i životní styl. Člověk ale musí být obezřetný, aby nepodnikal na úkor svého osobního života.

Třetina českých podnikatelů jsou ženy České ženy podnikají nejčastěji ve finančnictví, prodeji zboží a služeb nebo v oblasti marketingu a komunikace. Ukázal to průzkum agentury Ipsos pro společnost Visa. Z průzkumu také vyšlo, že české podnikatelky by se chtěly nejvíce zlepšit v time managementu (32 %), řízení financí (32 %) nebo marketingu (26 %), rády by si zdokonalily takzvané „soft skills“ (24 %) a chtěly by se více dozvědět o elektronickém obchodu neboli e-commerce (14 %). Klíčovými prvky, o které se opírají při rozjezdu podnikání, jsou zkušenosti v oboru, rodina, partner a informační zdroje. Více než polovina žen (63 %) zahájila podnikání do půl roku od vzniku svého podnikatelského nápadu. Ženy nejčastěji vidí jako překážku pro rozvoj svého podnikání přepracování, finance a rodinné povinnosti. Čtvrtina podnikatelek také v průzkumu uvedla, že se při obchodních jednáních setkaly s předsudky. „Na základě posledních vydaných dat Českého statistického úřadu je zřejmé, že v České republice pouze třetinu všech podnikatelů tvoří ženy,“ upozornila ředitelka poradenských služeb Visa pro Česko, Maďarsko a Slovensko Hana Wasserburgerová. Průzkum podle ní ukázal, že se ženy v podnikání setkávají s překážkami a nerovnými podmínkami. Průzkum se uskutečnil ve spolupráci s neziskovou organizací Ženský byznys, která provozuje webové stránky zensky-byznys.cz a pořádá nejrůznější semináře. Jimi se dle vlastních slov snaží propojovat a vzdělávat ženy v klíčových dovednostech tak, aby naplno využily svůj potenciál a posunuly svou kariéru na novou úroveň.

Pomáháte ženám s budováním úspěšných projektů. Který obor u nich převládá?

Přestože mě samotnou nejvíc baví zajímavé startupy a mám i ve svém okolí ženy, které pracují ve svých firmách třeba s umělou inteligencí, tak určitě převažují služby a různá poradenství od marketingu přes terapie. S covidem přišel v oblasti služeb opravdu boom, protože to byla jedna z mála činností, která šla dělat online. Ženy se také často pouští do vlastních e-shopů. U těch si bohužel neuvědomují, kolik práce je kolem a že to není jen o hezkých webových stránkách, proto to často nedopadne. Nicméně každá zkušenost se počítá. Nikdy nevíte, který projekt bude ten úspěšný. A pak je to opět o rozhodnutí a práci na sobě.

Můžete zmínit nějaký příklad příběhu s dobrým koncem?

Mám klientku, která cítila, že má své poslední úspory dát právě do spolupráce se mnou (první půlroční program Lady Leaders Hub stojí 50 tisíc korun, druhý 150 tisíc – pozn. red.). A protože věděla, že je to pro ni obrovský krok, šla do toho naplno. Už po prvním měsíci začala z nuly vydělávat nižší desítky tisíc a teď po roce a půl přidává k produktům i služby a stále roste. Zvedla ceny a pochopila hodnotu svého času. Tohle je ovšem velmi individuální. Někomu to trvá měsíc, někdo potřebuje i několik let. Je ovšem důležité začít a neodkládat to.

Cílem vašeho osobního života je užívat si naplno každý den a procestovat Jižní Ameriku. Jak se vám to daří?

Poslední tři roky jsem opravdu ponořená do práce se svým podvědomím, strachy a limity. A tak můžu říct, že se mi konečně daří užívat si každý den naplno. Samozřejmě nejsou všechny skvělé a růžové, ale snažím se i na ty horší nahlížet pozitivně. Taky jsem člověk, který neodmítá nové příležitosti a možnosti. Jdu do všeho, co se mi nabízí a u čeho cítím, že mě to volá, i když vím, že to bude výstup z komfortní zóny. Díky tomu mám spoustu nových zkušeností a zážitků skoro každý den. Své cesty moc neplánuji, nechávám se spíš unášet jednotlivými situacemi a rozhoduji se přímo na místě. Ale Jižní Amerika mě volala už dlouho, chystám se tam odcestovat na jaře. Takže pak na podzim už budu moct vyprávět, jaké příběhy jsem tam zažila.