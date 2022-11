Přes sto let aukcí v Praze

S příchodem podzimu nastává v Praze opět čas aukcí a dražeb. Historie dražeb výtvarného umění a starožitností v Praze i v celých českých zemích sahá 110 let do minulosti. Tradici zavedla Krasoumná jednota pro Čechy v roce 1912. Vůbec první aukci tehdy vedl tajemník jednoty Rudolf Weinert v prostorech Rudolfina.

Ještě dávno před první pražskou aukcí už ale v Praze umělecká díla shromažďovala řada sběratelů. Mezi nimi například i Jan Kodl, zakladatel rodinné sběratelské tradice. Kodl na konci 19. století zakoupil mimo jiné i Gamischovu obrazárnu a stal se tak sběratelem a mecenášem umění.

O mnoho let později Martin Kodl, člen čtvrté generace, ctící tuto rodinnou tradici, rozšířil činnost rodiny i na dražby. „První aukci jsem připravoval společně s přáteli v říjnu 1989. Úctyhodné tehdy bylo především samotné konání, vysoká návštěvnost a úžasná atmosféra. Velký sál Žofína ovládly neskutečné emoce. V období socialismu bylo pořádání aukcí nezákonné, tak jsme tehdy poněkud odvážně zahájili novodobou aukční éru naší země,“ vzpomíná Martin Kodl.

Kubišta a Kupka

O více než tři desetiletí později pořádá Galerie Kodl na konci listopadu už svůj 88. aukční den. Chloubou této aukce bude nově objevené plátno Bílý kůň od Františka Kupky, jehož vyvolávací cena činí 25 milionů korun. Další zajímavou položkou bude také velice vzácné Zátiší s citrony Bohumila Kubišty, které pochází z pražského intermezza mezi jeho dvěma pařížskými pobyty v roce 1909. Že je o umění velký zájem, ukazují například výsledky zdejší jarní aukce.

„Plátno Bohumila Kubišty Staropražský motiv se vydražilo za 123,6 milionu korun. Udělalo mi radost, že nejdražším obrazem dosud prodaným na našem trhu, který poprvé překonal hranici sta milionů, je dílo ryze českého autora. Poprvé v historii České republiky bylo také dosaženo celkové částky 440 milionů v jediné aukci. Hranici jednoho milionu korun pokořilo 55 položek,“ sděluje Martin Kodl.

Vzácné a zajímavé kousky, ale můžeme v Praze najít také u poměrně mladých aukčních galerií. Aukční síň a galerie Adolf Loos Apartment and Gallery sice funguje teprve od roku 2009, její zakladatel Vladimír Lekeš ale obchoduje s uměním na mezinárodní úrovni už od sametové revoluce. Aukci galerie pořádá na začátku prosince ve výstavní síni Expo 58 ART na Letné. „Nejvyšší vyvolávací cenu bude mít sběratelsky ceněný olej od Toyen – Mirage. Vysoce atraktivní obraz pochází z roku 1967 a jedná se o jeden z vůbec nejdůležitějších olejů Toyen z jejího poválečného období. Obrazu bylo dáno stěžejní místo během nedávné výstavy Toyen v Paříži, v Musée d’Art Moderne de Paris,“ říká Lekeš s tím, že vyvolávací cena obrazu je 12 milionů korun.

Kromě vzácné Toyen čeká na návštěvníky aukce také olej Jasné jarní ráno z roku 1894 od jedné z nejvýznamnějších rakouských malířek Marie Egner nebo olej Otakara Kubína Výhled do zahrady z umělcova ateliéru „Bouda“, který vznikl v roce 1906. Neméně zajímavou nabídku chystá na svou vánoční aukci Galerie Platýz, kterou v roce 2012 založili manželé Lukešovi. Nabídka bude obsahovat zajímavé obrazy například od Bedřicha Knüpfera či Jana Zrzavého, dále pak úchvatnou plastiku Otakara Švece či díla současníků, jako jsou Pasta Oner či Kristián Kodet. Úspěch chystané aukce předestírá například výsledek podzimní dražby, která skončila tento týden se stoprocentním úspěchem.

Zájem přetrvává

Česká společnost se nachází ve složité situaci už několik let. Dlouhé roky pandemie, postupující ekonomická krize, válka. Navzdory tomu, že kvůli inflaci Češi fakticky chudnou, jejich snaha co nejvíce investovat nejen do umění neklesá. Právě zájem o aukce uměleckých děl je dokonce rekordní.

Poválečná Toyen: Sběratelsky ceněný olej od Toyen - Mirage pochází z roku 1967 a jedná se o jeden z vůbec nejdůležitějších olejů Toyen z jejího poválečného období. | foto: Adolf Loos Apartment and Gallery

„Za umělecká díla v minulém roce sběratelé a investoři na tuzemských aukcích utratili rekordních 1,46 miliardy korun. Loňský obrat je nejvyšší v novodobé historii tuzemského aukčního trhu. To svědčí o stále stoupajícím zájmu, který je nejlepší zárukou, že se investice do umění nyní i v příštích letech vyplatí. Nacházíme se v podobné situaci jako v roce 2008, kdy krize odstartovala zájem o alternativní investice,“ vysvětluje Martin Kodl. „Malým bonusem je i to, že obraz nebo jiný umělecký předmět vás navíc může potěšit i esteticky, což akcie moc nesvedou,“ dodává.

Tento trend potvrzuje také Vladimír Lekeš z Adolf Loos Apartment and Gallery, podle kterého se v poslední době také velmi dobře daří nadchnout pro sbírání umění mladé lidi.