Přehrada bez sinic?

Nic nedokáže překazit letní koupání „na Prýglu“ tak jako rýma, vyrážka či dokonce alergická reakce vyvolaná sinicemi. V boji s jednobuněčnými bakteriemi pomůžou nové destratifikační – neboli míchací – věže, jež chemickou a zároveň přírodně šetrnou cestou zabraňují jejich množení. Letos totiž začíná čtvrtá etapa čištění brněnské vodní nádrže, která potrvá až do roku 2027.

„Zajistí nejen udržování vysoké kvality vody, ale také v rozmezí těchto let budeme pracovat na rozšíření a intenzifikaci aktuálního čisticího systému,“ řekl brněnský náměstek pro oblast životního prostředí Jaroslav Suchý (KDU-ČSL).

Město se podle jeho slov soustředí právě na výměnu stávajících provzdušňovacích věží za míchací. „Díky mísení teplé vody z povrchu přehrady se studenou se ke dnu dostane více kyslíku, a tím se sinicím zhorší podmínky pro přežití v sedimentu,“ vysvětlil náměstek Suchý. Sinice se ve vodě vyskytují přirozeně a jejich rozšíření souvisí s teplotou. Bez promíchávání vodního sloupce bývá voda u dna velmi chladná a u hladiny naopak nejteplejší. „Promíchávání se ukazuje jako efektivnější. Zabraňuje vrstvení teplot vody, a tím snižuje předpoklad výskytu sinic,“ potvrdil mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař. Pomocí míchání se teplotní rozdíl deseti stupňů mezi dnem a hladinou sníží až na rozdíl pouhých dvou stupňů.

Na přehradě je nyní 20 věží, z toho už 15 promíchávacích. Do konce roku je v plánu vyměnit zbývajících pět aeračních, tedy provzdušňovacích. Nově se jedna míchací přesune do Rakovecké zátoky, kde přibude navíc ještě jedna další. Čištění bude pokračovat systémem srážení fosforu, který je základní potravou pro sinice. „Nezávislé testy prokázaly, že využívané metody pomohly udržet dobrou kvalitu vody pro všechny koupací sezony. Zároveň zlepšily kvalitu vodního prostředí na celé přehradě, a to včetně koupacích míst,“ pochvaloval si krajský náměstek pro životní prostředí Lukáš Dubec (Piráti), proč Jihomoravský kraj na čištění nádrže s městem a Povodím Moravy nadále spolupracuje.

Předpokládané náklady čtvrté etapy čištění jsou 104 milionů, přičemž cena pěti nových věží se vyšplhá na 12 milionů korun. Podle dohody si kraj a Brno náklady rozdělí napůl. Kraj má také každý rok na provoz věží a dávkování srážedla fosforu přispívat dalšími osmi miliony.