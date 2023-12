Pojištění nepodceňujte, může to přijít draho

Povinné ručení, pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za zaměstnance, zdravotní a sociální pojištění a profesní pojištění odpovědnosti jsou, jak upozorňuje Martin Thienel ze společnosti Kalkulátor.cz povinná ze zákona. Kalkulátor.cz je český nezávislý srovnávač cenových nabídek dodavatelů energií, pojištění a půjček online.

„Pro běžného občana je důležité hlavně povinné ručení, pokud má auto. Od roku 2024 do toho spadnou i některá elektrokola a koloběžky,“ upozorňuje Martin Thienel s tím, že je také povinné pojištění pro některé profese, jako například advokáti, stavební inženýři či pojišťovací zprostředkovatelé. „Je potřeba myslet i na některé povinnosti při cestách do zahraničí. Nejznámější je povinné pojištění odpovědnosti pro lyžování v Itálii,“ uvedl. Kolik za pojištění zaplatíte, je velmi individuální. Například povinné ručení u nejčastějšího vozidla v Česku Škody Octavia je v rozmezí 2 tisíce až 12 tisíc korun. Pojištění odpovědnosti se pohybuje většinou v řádu nižších tisícikorun. Zdravotní a sociální pojištění se počítá podle výšky mzdy a výpočet je dán zákonem.

Cena je jen jedno měřítko

Martin Thienel vysvětlil, že pokud někdo hledá vhodné pojištění, nemá se řídit jen cenou. „Není to jen čistě o úspoře. Nejlevnější neznamená nejlepší. Je potřeba mít ten správný produkt a pojištěné to, co potřebuji, a toto pojištění pak mít za co nejnižší cenu,“ podotkl Martin Thienel s tím, že obecně se dobrým výběrem dají ušetřit tisíce korun ročně.

Nejčastěji na Kalkulátor.cz lidé vyhledávají povinné ručení, v závěsu jsou komplexní pojištění vozidel. Dále pojištění bytu/domu a občanské odpovědnosti. Na vzestupu je také cestovní pojištění. „Určitě bych doporučil občanskou odpovědnost, které se říká pojistka na blbost. I malou nedbalostí člověk může způsobit velkou škodu a pojištění mi dává smysl. Navíc některé produkty kryjí i rodinné příslušníky, zejména děti a domácí mazlíčky,“ radí Martin Thienel.

Tiskový mluvčí Generali Česká pojišťovna Jan Marek uvedl, že výrazný zájem evidují zejména u pojištění majetku – tedy u pojištění stavby a pojištění domácnosti. Významně se zvýšil zájem také o podnikatelské pojištění. „Jak u běžných lidí, tak u firem platí, že požadují pojištění, které je ušité na míru jejich životní nebo pracovní situaci. Preferované jsou vyšší varianty jednotlivých pojištění, kde je širší pojistné krytí a rozšířené asistenční služby. Lidé také více sahají po doplňkových připojištěních,“ zhodnotil Jan Marek.

Třetina domácností nepojištěna

Podle aktuální analýzy České asociace pojišťoven (ČAP) vloni došlo ke 116 tisícům nečekaných majetkových událostí v domácnostech, jen odhadem necelé dvě třetiny ale byly pojištěny. Češi tak na pojistném plnění přišli o 550 milionů korun. Za 10 let Čechy nepojištěné domácnosti stály 6,8 miliardy korun.

„Odhadovaný počet nepojištěných domácností se v čase snižuje, přesto jich je nepojištěných stále na 1,8 milionu,“ uvedla Lenka Slabejová, odbornice na neživotní pojištění České asociace pojišťoven. Češi tak podle statistik, ale i podle průzkumů České asociace pojišťoven nemají pojištěnou přibližně třetinu domácností.

Výše škod roste. „Vlivem inflace i třeba rozšiřováním vybavení domácností především o spotřebiče vzrostla průměrná škoda z 9 000 Kč v roce 2006 na loňských více než 12,5 tisíce korun,“ vysvětlil hlavní analytik ČAP Petr Jedlička. V posledních 10 letech Češi čelili v průměru 379 událostem denně, z toho 180 z nich nebylo pojištěno. Za dekádu tak na 658 tisících událostech přišli o 6,8 miliardy korun, přičemž na každý rok připadá ztráta v rozsahu 500–700 milionů korun.

Podle Petra Jedličky nás nejčastěji postihnou vodovodní škody. „Podle hrubého odhadu se ročně stane asi 35 tisíc vodovodních škod v domácnostech. S odstupem následují škody z krádeží s přibližně 9,3 tisíce případů. A s dalším odstupem pak můžeme identifikovat jako příčiny pojistné události vichřice, poškození elektroniky a přepětí, každé s asi 4,5 tisíce případů,“dodal.