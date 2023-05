Pohyb je droga i nutnost

Několikrát týdně si jde Aleš Valenta zahrát hokej, tenis, zaplavat nebo se projet na kole. „Ono je v podstatě jedno, co dělám. Nedovedu si představit, že bych se nebyl schopen aktivně hýbat. Možná ne denně, ale pětkrát týdně sportuji určitě,“ říká olympijský vítěz v akrobatickém lyžování, moderátor, manažer a čerstvý padesátník.

Co vás po kariéře nejvíc baví?

V tuto chvíli je mým sportem číslo jedna hokej, ale nebráním se ničemu. Jsem otevřený nejrůznějším aktivitám. Vlastně žádné léto se neobejde bez toho, abych si skočil do vody s lyžemi na nohou. Cítím se relativně fit na to, abych pár salt ještě otočil. (úsměv)

Celý magazín

Potřebuje vaše tělo dávky pohybu, na jaké je zvyklé, nebo sportujete spontánně a s radostí?

Určitá droga a nutnost, co tělo a mysl vyžadují, to je nepochybně. Není výjimkou, že pokud právě nemohu sportovat, ať už z důvodu pracovního vytížení, nebo zdravotní indispozice, začnu něco dělat doma. Přerovnám skříň, přeskládám skleničky… mám v sobě nastřádanou energii, tak se pustím do uklízení. Žena mi vždycky říká, abych se už uzdravil a začal zase sportovat.

Vyplavujete sportem z těla endorfiny, nebo jste třeba při hokeji i soutěživý?

Obojí, i když soutěživost v mém případě nejde do maxima. Někdy se stane, že se mi něco nepovede a zlobím se na sebe, extrémní hecíř však nejsem. Nehrotím kolem sebe atmosféru.

Mění se vaše sportovní záliby a zaměření od doby, kdy jste byl profesionálním sportovcem?

Rozdíl není v tom, že bych tehdy mohl nebo nesměl něco dělat. Někteří sportovci to tak mají, že mají zakázané takzvaně rizikové aktivity, ale když se věnujete sportu, kterému jsem se věnoval já, tak ten je sám o sobě tak rizikový, že cokoliv jiného je na pohodu. Preference sportů je u mě dána věkem a kondicí. Nemůžu říct, že bych mohl dělat cokoliv, ale nijak omezený nejsem. Dělám tedy to, co jsem dělal dřív, ale ne na tak dobré úrovni, což je třeba případ tenisu.

Trojné salto s pěti vruty, s nímž jste v roce 2002 vyhrál olympiádu, zvládnete?

Pokud by tomu tak bylo, tak bych ještě reprezentoval. (úsměv) Dvě salta a nějaké ty vruty k tomu ještě pořád vystřihnu. Neskáču každý týden, během léta jdu tak třikrát. Pořád je to vtipné i zábavné a potěší mě, když jsem ve vzduchu a všechno ovládám. Kdybych chtěl skočit těžší skok, musel bych potrénovat, ale asi bych to byl schopen zvládnout. Na druhou stranu, říkám si, není důvod, nepotřebuji si nic dokazovat. Hecnou mě kamarádi nebo děti a jdeme si zaskákat, na pohodu.

Zmínil jste děti. Je pro vás důležité předávat jim lásku ke sportu?

To je absolutně zásadní. Mělo by to být úkolem a cílem každého rodiče, abychom děti vzdělávali nejen po akademické stránce a umožnili jsme jim co nejdéle a nejlépe studovat, ale zároveň je vést k tomu, aby milovaly sport. Nejen na vrcholové, ale na jakékoliv úrovni. Se špičkovým sportem dítě může skončit a top reprezentantů z nich vyroste jen velmi malé procento, ale když se to stane, tak je potřeba nastartovat dítě tak, aby sportovalo s chutí po zbytek života.

Je tomu tak? Hýbe se Česko?

Desátou sezonou vysíláme Lvíčata, dětský sportovní magazín pro Českou televizi, a během těch stovek natáčení, tréninků, závodů či medailonků nemám pocit, že jsme na tom tak špatně, jak často slýchám. Je zvykem říkat, že děti nesportují, že oddíly ztrácejí členy, to ale může být způsobeno tím, že aktivit je dnes velmi mnoho a členská základna se mezi ně rozprostře. Děti si mohou vybrat z daleko širší nabídky sportů. Šikovných mládežníků, jimž pohyb učaroval, je dost.

Patří ke sportování dětí už od jejich brzkého věku povědomí o regeneraci, stravování či správném vykonávání pohybu, nebo je klíčové hlavně to, aby na sebe hodily tepláky a tenisky a vyběhly ven?

Dost důležitou roli v téhle otázce mohou sehrát učitelé na základních školách. Aby to nebylo tak, že by rozdali dětem florbalky a řekli jim, ať hrají. Aby tělocvik byl skutečně tělocvikem ve smyslu pohybové všestrannosti, řekněme tomu sokolské všestrannosti. Odtud už je blízko k edukaci o zdravé výživě, přístupu k životu, obecně řečeno k životosprávě.

Vy konkrétně pracujete jako PR a marketingový ředitel firmy, která se věnuje využití molekulárního vodíku. V čem je užitečný?

Má spoustu benefitů – od rychlejšího návratu ke sportu při zvýšeném výkonu až po mentální pohodu, pomáhá při řešení zánětů. Nejde o doping, nedá se jím předávkovat, nejde o lék. Je to nejsilnější antioxidant. To, co umí, je pomáhat zůstat zdravý a zásadní vliv má na regeneraci, díky čemuž je užitečný jak pro profesionální sportovce, tak pro všechny, kteří se rádi pohybují.