Po práci se dívejte nejen na pracovní weby

Například kreativní zaměstnání, vedení lidí, analýzy nebo cokoliv jiného. A vedle toho si ujasněte i to, co vám v práci vadí a s čím si nevíte rady, přestože se opravdu snažíte.

„Při hledání nové kariérní oblasti či pozice se pak zkuste zaměřit na to, aby daná profese zahrnovala co nejvíce aktivit, které preferujete, a naopak co nejméně těch, se kterými máte potíže,“ uvedla pro server iDNES.cz Jitka Součková, marketingová ředitelka personální agentury Grafton Recruitment. Máte v tomto jasno? Pak se můžete pustit do hledání konkrétního místa.

Celý magazín

Sledujte inzerci na kariérních stránkách firem, kde byste měli zájem pracovat. Dívejte se také na pracovní portály a zřiďte si zde automatické upozornění na nové nabídky práce. Oslovte i personální agentury. Ty pracují pro své klienty, proto je potřeba reagovat na zveřejněné pracovní nabídky zasláním životopisu. „Motivační dopis do agentury posílat nemusíte, protože ten by měl mít vždy přímou souvislost s konkrétní firmou a pozicí a k té v dané chvíli nemáte dostatek informací,“ řekla Součková.

Lokálně pak zaměstnavatelé využívají ještě další formy inzerce, například v rozhlase, na webech obcí nebo vývěskách. Při náboru většího počtu zaměstnanců využívají firmy i rádiovou kampaň. Některé se obracejí při hledání nových zaměstnanců rovněž na Úřad práce ČR.

Všechny tyto formy inzerce se dají označit jako standard či spíše jako základ. Stále větší roli totiž hrají i další formy náboru. V posledních letech se ukazuje jako velmi důležité oslovení kandidátů napřímo přes sociální sítě.

Dobrým zdrojem informací o pracovních nabídkách je především sociální síť pro profesionály LinkedIn. Zvlášť pokud hledáte práci v kanceláři, vyplatí se mít zde svůj profil a vytvořit si okruh kontaktů z vašeho odvětví. Někteří personalisté zaměřují svoji pozornost také na Facebook a Instagram.

Silné slovo mají v mnoha firmách při hledání nových zaměstnanců ti stávající. Stojí tedy za to, rozhodit sítě a zjistit, kde pracují vaši přátelé a kolegové, a poptat se na příležitosti jejich prostřednictvím.

„Z našeho průzkumu vyplývá, že plných 79 procent firem z oboru IT, podnikových a zákaznických služeb obsazuje nové pozice mimo jiné na základě doporučení stávajících zaměstnanců,“ uvedl Jonathan Appleton, ředitel asociace ABSL, která sdružuje firmy z oboru IT, podnikových a zákaznických služeb.

Vyhlédnutého zaměstnavatele se ale nemusíte bát oslovit ani vy sami napřímo. Většina zaměstnavatelů totiž proaktivitu uchazečů oceňuje. Můžete poslat životopis se zájmem o práci. Pro firmy je běžné, že si tato CV uchovávají pro případ, že by se otevřela vhodná pozice.

Bát se není třeba ani návštěvy ve firmě. V mnoha společnostech aktivní přístup oceňují. Někam mohou zájemci volat, zaslat životopis nebo se i stavit osobně bez předchozí domluvy. Osobní kontakt lze ovšem navázat i při dalších příležitostech, například na veletrzích nebo konferencích.