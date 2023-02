Osobní rozvoj s podporou vévody z Edinburghu

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (Duke of Edinburgh, zkratka DofE) je ocenění pro studenty ve věku od 14 do 24 let, jehož cílem je mladé lidi podporovat v osobním rozvoji. Do programu se mohou zapojit prostřednictvím školy, nebo sami přes webové stránky. „Účastníci se každý týden věnují aktivitám ve čtyřech oblastech: pohyb, dovednost, dobrovolnictví a expedice. Stanoví si cíle a v jejich splnění je podporují dobrovolní vedoucí. Program má tři úrovně, jež se liší délkou plnění. Bronzová trvá šest měsíců, stříbrná dvanáct a zlatá osmnáct. Absolventi následně získají prestižní mezinárodně uznávaný certifikát,“ vysvětluje regionální manažerka DofE Michaela Türková.

V Jihomoravském kraji je v současné době do projektu zapojeno celkem 25 středních škol, z toho 12 je jich v Brně. Jednou z nich je například Střední škola technická a ekonomická na Olomoucké. Projektu se tam účastní 36 žáků. Někteří běhají či provozují bojové sporty, jiní se zase starají o zvířata. Další doučují, cvičí se ve hře na hudební nástroj nebo vedou zájmové kroužky. Najdou se i tací, kteří v rámci dobrovolnictví sbírají odpadky a sází zeleň. „Tato výzva vede mladé lidi k osobnímu rozvoji a její splnění je celosvětově uznávanou položkou do životopisů a dá se použít také jako plusové body při přijetí na některé univerzity,“ popisuje ředitel školy na Olomoucké Zdeněk Pavlík.

Studenti této školy si program také pochvalují. „DofE mi pomohlo uvědomit si, čemu se chci reálně věnovat. Je to pro mě motivace se v těchto aktivitách zlepšovat a zorganizovat si svůj čas. Líbí se mi na tom, že se klidně můžu věnovat věcem, kterým chci, a dostanu za to super certifikát,“ říká třeťák Jakub Sitár. Jeho spolužák Richard Pavlikán to vidí stejně. „Díky DofE jsem se začal učit nový jazyk a pravidelně vykonávat aktivity, na které jsem předtím neměl čas. Zároveň jsem si vybudoval lepší disciplínu, vytvořil nové kontakty a možnosti a posunul své hranice,“ vypočítává.

Program DofE založil v roce 1956 princ Philip, vévoda z Edinburghu, manžel britské královny Alžběty II. Na tvorbě se dále podílel i německý pedagog prosazující zážitkovou výuku Kurt Hahn a lord Hunt, jenž mimo jiné vedl první úspěšnou expedici na vrchol Mount Everestu. „Smyslem vzdělávání je přimět žáky a studenty k zážitkům, které formují jejich hodnoty… a zajistit přetrvávání těchto vlastností: podnikavost, zvědavost, nezdolnost, houževnatost a zejména sounáležitost,“ pronesl tehdy spoluzakladatel Hahn. A přesně tyto atributy se snaží program v žácích posilovat.

V České republice funguje DofE již od roku 1995 a letos slaví 28 let své existence. Projekt podporují známé české osobnosti, například Zdeněk Piškula, Karel Kašák, Martina a Josef Ptáčkovi, Jakub Vágner, Dan Přibáň, Marek Eben, Lejla Abbasová. Mecenášem je i britská královská rodina, jejíž členové pravidelně navštěvují slavnostní předávání Cen vévody z Edinburghu. Program dále sponzoruje ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, ministerstvo zahraničních věcí a britská ambasáda.

Každoročně se ve 130 zemích světa do programu zapojí přes 1,3 milionu mladých lidí. V Česku se nyní programu věnuje přes 5 000 mladých lidí ve více než 230 institucích. Projekt funguje ve všech krajích republiky. Účastníky jím provází přes 900 dobrovolných vedoucích. V roce 2020 bylo prestižním certifikátem vyznamenáno více než 650 žáků a studentů.

DofE nyní spouští novou kampaň s názvem Hrdinové každého dne, která vznikla ve spolupráci s Karlem Kovářem, lépe známým coby Kovy. Ten v ní provádí mladé lidi konceptem hrdinství a vysvětluje jim, jak se i oni mohou stát hrdiny každý den. Celá akce se nese v duchu výzvy, adrenalinu a odhodlání.