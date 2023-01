Odstartovala NZÚ ve verzi light

Pokud je něco v oblasti bydlení tématem začínajícího roku, jsou to – stejně jako v roce 2022 – úspory. Často se v této souvislosti mluví o tepelných čerpadlech či solárních panelech, které mohou ohřívat vodu nebo vyrábět elektrickou energii. Instalace obou těchto „zelených technologií“ jsou ale během na dlouhou trať a při dnešním boomu, kdy se čekací lhůty prodlužují, se jich nejspíše dočkáte až v létě nebo ještě později. Některá základní opatření se přitom dají realizovat poměrně rychle a jejich efekt se tak může projevit už v této topné sezoně. Třeba zateplení.

Zateplením nejen proti zimě

Zateplení domu je základem při úspoře za vytápění. Jeho prostřednictvím se nemovitost účinně izoluje od okolí, čímž se zvýší komfort bydlení. V zimě tak ušetříte za vytápění a v létě se dům bude pomaleji vyhřívat. Vedlejším efektem pak je méně hluku pronikajícího zvenku dovnitř. Při správně realizovaném zateplení se úspora v průměru pohybuje kolem třiceti procent.

Zateplení ovšem neznamená jen „obalit“ dům do polystyrenu, minerální vaty, dřevovláknitých desek či dalších materiálů, důležité je začít od podlahy a od stropu (nebo střechy). Teplo, jak známo, stoupá vzhůru a nezateplenou půdou ho může unikat značné množství. Zateplit lze přímo krovy, zvláště pokud půdu používáte i k jiným účelům než odkládání nepotřebných věcí či sušení prádla. Druhou, technicky snazší variantou je položit izolaci mezi obytné místnosti a půdní prostory. A totéž platí v případě podlah, zvláště té v přízemí či nad sklepem. Velké množství tepla často „utíká“ také netěsnícími starými okny či dveřmi.

Jak pomůže stát

Na tato opatření lze už několik let čerpat dotace z programu Nová zelená úsporám (NZÚ), od 9. ledna pak stát spustil příjem žádostí v programu Nová zelená úsporám Light, který nabízí okamžitou finanční podporu na rychlé a jednoduché zateplení domů seniorům a domácnostem s nižšími příjmy.

„Nová zelená úsporám ve verzi Light je tu pro ty, kteří nedosáhnou na dotace z Nové zelené úsporám, tedy pro domácnosti důchodců a pro rodiny, které pobírají příspěvek na bydlení,“ uvedl při představení programu ministr životního prostředí Marian Jurečka.

Na rozdíl od „klasické“ NZÚ žadatelé nepotřebují žádné vstupní investice, peníze mohou dostat před zahájením prací zálohově a celková výše dotace může dosáhnout až 100 % přímých realizačních výdajů.

Podmínkou získání podpory je, že žadatel a všichni členové domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně nebo v období mezi 12. zářím 2022 a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení. „Pro doložení důchodu stačí předložit aktuální výměr důchodu, případně potvrzení o pobírání důchodu vystavené pobočkou OSSZ. Pobírání příspěvku na bydlení žadatel dokládá předložením rozhodnutí o přiznání příspěvku na bydlení v daném období,“ vysvětlila Lucie Früblingová, tisková mluvčí Státního fondu životního prostředí (SFŽP), který má program na starosti.

Podpora se vztahuje na zateplení fasády, střechy, stropů, podlah i výměnu oken a vchodových dveří, jeden žadatel může získat maximálně 150 tisíc korun, žádat lze jen na dílčí opatření, jako třeba výměnu oken, i jejich kombinaci. „V případě oken lze čerpat 12 tisíc korun na jeden kus výplně, na vchodové dveře je to 18 tisíc na jeden kus,“ uvedl příklad Roman Kubálek, obchodní ředitel značky VEKRA.

„Peníze vyplatíme předem, do realizace se lidé mohou pustit sami nebo si najít odborníky. Administrace je jednoduchá, není třeba předkládat projektovou dokumentaci a energetické posouzení budov,“ ujistil Petr Valdman, ředitel SFŽP.

„Aktuálně je ve výzvě alokováno 1,5 miliardy korun, které by měly vystačit pro zhruba deset tisíc domácností. Program je v tuto chvíli vyhlášen do 31. srpna 2024 nebo do vyčerpání alokace. V případě rychlého vyčerpání alokace jsme připraveni přidat další finance,“ doplnila Lucie Früblingová.

Za dva dny 271 milionů

O program mají lidé zájem. Za pouhé dva dny (pondělí a úterý 9. a 10. ledna) si o dotace řeklo 2 265 domácností. „Aktuálně máme přijato 2 265 žádostí za 271 milionů korun a dalších 987 žádostí je v systému rozpracováno,“ uvedl ve středu 11. ledna ministr Jurečka s tím, že převažují žádosti od seniorů.

Zatím je nejpopulárnější kombinace výměny oken a dveří, často doplněná o zateplení fasády. Žádosti chodí ze všech krajů, nejvíce ze Středočeského, Jihomoravského a Moravskoslezského kraje. Na realizaci mají domácnosti jeden rok a žádat lze i zpětně na opatření provedená po 12. září 2022.