Na trhy pro svařák i ozdoby na stromeček

Pardubice

Adventní trhy na pardubickém Pernštýnském náměstí začaly 2. prosince, o první adventní neděli se tradičně slavnostně rozsvítil i vánoční strom. „Pernštýnské náměstí, historické srdce města, se stane středem vánočního veselí. Každý den zde budou otevřené adventní trhy nabízející široký výběr tradičních vánočních dárků, řemeslných výrobků a lahodných dobrot. Těšit se můžete na adventní městečko s pestrým vánočním sortimentem, adventní pódium s bohatým programem, výstavu Světla vyprávějí, vyhlídkové kolo, Ježíškovu dílnu, kolotoč, vánoční stezku pro děti a mnoho dalšího,“ řekl pořadatel Radek Mašík z Máša agency.

Celý magazín

Hradec Králové

Historické centrum města Hradce Králové se již podruhé stane dějištěm vánočních trhů. Prostory Velkého náměstí se od dnešního dne až do 22. prosince zaplní prodejními stánky, atrakcemi a scénami s bohatým kulturním programem. Provozní doba stánků je v pondělí od 12 do 18 hodin, v úterý, středu a čtvrtek od 11 do 18 hodin, v pátek a v sobotu od 10 do 20 hodin a v neděli od 10 do 18 hodin. V pátek 22. prosince začnou v 10 a skončí v 16 hodin. Provozní doba občerstvení se v případě zájmu návštěvníků může každý den prodloužit až do 22 hodin. Vánoční stánky jsou rozmístěny v prostoru mezi katedrálou sv. Ducha a morovým sloupem. Mezi morovým sloupem a kostelem Nanebevzetí Panny Marie najdou vyžití především děti, ale nechybí tu také odpočinková zóna. Navštívit je možné historickou střelnici, kováře nebo se svézt na kolotoči. Vánoční trhy jsou denně doplněny o koncerty. Na trhy jezdí speciální Vánoční linka se zastávkami Terminál HD, Hlavní nádraží, OD Tesco a Atrium, Centrál, Muzeum, Magistrát města, Velké náměstí, Adalbertinum. Jezdí každý den po dobu konání trhů. Linka je zdarma.

Litomyšl

Nedělní adventní trhy se konají o adventních nedělích na náměstíčku mezi zámeckým pivovarem a piaristickou kolejí. Zaplní ho stánky plné chutí a vůní. „V Litomyšli nám jde především o vaše spokojené chuťové pohárky a opravdu kvalitní výrobky,“ zvou pořadatelé. Na Smetanově náměstí pod věží je možné ochutnat svařené víno a další hřejivé nápoje u několika stánků. Adventní trhy jsou na zámeckém návrší jen o nedělích, ale procházka podloubími měšťanských domů a vánoční Litomyšlí potěší i v jiné dny.

Broumov

Na tradiční Adventní trh do areálu národní kulturní památky broumovského kláštera můžete přijet 17. prosince. Vychutnat si tam můžete předvánoční atmosféru spojenou s prodejem regionálních produktů. Připravený je i doprovodný program. Během trhu je zároveň možné navštívit prohlídkový okruh broumovského kláštera odhalující nejkrásnější interiéry této barokní památky: vzácně dochovanou klášterní knihovnu se 17 tisíci svazky knih, refektář s kopií Turínského plátna či bohatě zdobený klášterní kostel svatého Vojtěcha. Součástí trhu je také adventní dílna, která se koná od 10 do 12 hodin v mezipatře u knihtiskařské dílny. Loutkové představení Příběh stromů, lesní opera pro nejmenší proběhne v čase 9.30 a 11.30 v klenbovém sále kláštera Broumov.

Trutnov

Na tradiční setkání s řemeslem, dobrými nápady a zajímavými výrobky mohou zájemci dorazit do trutnovského společenského centra UFFO. Na trzích, které se konají od 14. do 16. prosince, bude možnost vybírat si z keramiky, výrobků ze skla, ze dřeva, autorského oděvu i jeho doplňků, šperků pro dospělé i pro děti, doplňků do interiéru, dárků z pedigu, svíček, drátování, obrázků, mandal, krajky, vánočních ozdob, perníku, čajů, koření, vín, medoviny, džemů, sirupů, sýrů, biltongu i uzenin, výrobků z rakytníku a mnoho dalšího. Vánoční trhy se konají i na Krakonošově náměstí, a to od 15. do 22. prosince vždy mezi 9. a 18. hodinou.