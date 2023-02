Moderní oddělení v Ostrově

Moderní oddělení dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče (DIOP) otevřeli v Nemocnici Ostrov. Rekonstrukce prostor vyšla téměř na 50 milionů korun. Oddělení nyní nabízí 20 lůžek včetně špičkové techniky. Na jeho nové podobě se velkou měrou podíleli přímo ti, kteří v něm budou pracovat. „Vedení nemocnice chtělo, abychom si oddělení takříkajíc nakreslili. To jsme udělali a pak se s projektantem řešilo, co je možné, a co ne,“ potvrdila vrchní sestra Blanka Kohoutová. Podle ní se podařilo prosadit většinu požadavků.

Vedle přístrojového vybavení se hodně pracovalo se zázemím pro sestry a další personál oddělení. „V původních prostorách jsme toho moc neměli. Teď máme k dispozici velkou sesternu i denní místnost. A také lednice, které centrálně měří teplotu skladovaných léků. To nám ušetří hodně práce,“ doplnila Kohoutová. Nemocnice Ostrov patří k největším poskytovatelům následné péče v České republice. I proto majitel, společnost Penta Hospitals, investuje do zlepšování kvality miliony. „Pro letošní rok počítáme s rekonstrukcí oddělení následné intenzivní péče za 60 milionů korun,“ přiblížila plány Barbora Vaculíková, generální ředitelka skupiny Penta Hospitals.

Oddělení následné intenzivní péče vzniklo v Ostrově v roce 2008. Vedení nemocnice se za dobu jeho existence soustředilo na modernizaci technického vybavení. Nyní podle Vaculíkové přišel čas i na rekonstrukci po stavební stránce. „Obměna přístrojů je ale součástí i tohoto projektu,“ doplnila generální ředitelka. Padesátimilionovou rekonstrukci DIOP hradila společnost z vlastních prostředků. „Máme ale v plánu přihlásit se i do dotačních titulů,“ dodala Vaculíková.

Na oddělení dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče přicházejí podle jeho primáře Michala Palivody pacienti v okamžiku, když už zvládli akutní problémy. „Tedy například polytraumata, infarkt, cévní mozkovou příhodu či řadu systémových nemocí. Naši pacienti už nepotřebují trvalé připojení k dýchacím přístrojům, ale mají stále zavedenou tracheostomii,“ upřesnil primář.

Jak už název oddělení napovídá, pacienti jsou na něm hospitalizovaní delší dobu. „Jde o 190 dní a pobyt se pak prodlužuje podle rozhodnutí revizních lékařů zdravotních pojišťoven. Někdy to bývá i několik let,“ doplnil Michal Palivoda.

V nejbližších letech se chystají v Ostrově zaměřit i na ambulantní psychiatrickou péči. Právě ta je pro Karlovarský kraj klíčová. Nemocnice je totiž jediným lůžkovým zařízením svého druhu v regionu a nová investice tak částečně přispěje ke zkvalitnění života pacientů s psychiatrickou diagnózou, kterým umožní prodloužit pobyt v domácím prostředí a oddálit případnou dlouhodobou hospitalizaci.

Vedle psychiatrie pak firma plánuje také investovat 15 milionů do rozšíření kapacity ostrovského Alzheimer Home o dalších dvacet lůžek. To tak nabídne více než 60 lůžek pro pacienty s demencí.