Letos budou Vánoce zase krásnější

Advent je už na dosah a města a obce ze západních Čech už většinou zveřejnily své plány, jak ho obyvatelům a návštěvníkům co nejvíc vylepšit.

Tradičně nejkrásnější vánoční trhy má už řadu let město Cheb. Díky prostředí historického centra mohou konkurovat i těm německým. I v letošním roce tady připravují změny. Vánoce se budou slavit na celé ploše náměstí.

Pódium se nově objeví před Radničním sklípkem. „Najdeme ho z boku náměstí, přesně tam, kde bylo na festivalu FIJO,“ vysvětluje místostarosta Pavel Pagáč s tím, že stánky budou tradičně po celém obvodu náměstí. Místo, kde stávala zvonička, ohniště a betlém však nově zůstane volné. „To proto, aby měli návštěvníci komfortnější přístup k pódiu a zároveň k zimní ledové ploše. Celkově se ta plocha toho náměstí před radnicí otevře, a to i z bezpečnostních důvodů,“ řekl místostarosta. Vánocemi ožije i horní část náměstí u stromu. Kolem malého kolotoče vyrostou stánky zaměřené na děti.

Rovněž kulturní program bude pestrý. „Chceme se vrátit k tradičnímu vánočnímu repertoáru. O víkendech by měl náměstí vládnout klidný a pohodový program. Chtěli bychom, aby se zde prezentovaly místní školy, muzikanti, zpěváci. Ovšem pátky budou trochu rockovější,“ dodal Pagáč s tím, že rozpočet akce by měl být ve stejné výši jako vloni.

Vánoční trhy v Chebu letos zahájí 2. prosince a potrvají až do 26. prosince. Kluziště si budou moci malí i velcí brusla ři užívat až do konce vánočních prázdnin.

Na oslavu Vánoc se letos důkladně připravili i v sousedním Sokolově. Podle chebského vzoru už na náměstí Budovatelů vyrostlo plastové kluziště. „Lidé v Sokolově si zaslouží hezké Vánoce, a proto jsme přemýšleli, jak jim letošní svátky zpříjemnit. Přichystali jsme několik překvapení a jedním z nich je i nové kluziště. Místo po ledu se na něm bude bruslit po speciálních plastových deskách a díky tomu ho bude možné využívat celoročně,“ uvedl starosta Petr Kubis.

Novinky se chystají také v Aši. Tady se adventní trhy, na nichž vystoupí řada známých zpěváků a dalších hostů, významně rozšíří. Návštěvníci budou mít k dispozici vánoční dílny i nejrůznější atrakce. Více než dvě desítky stánků se na Poštovním náměstí v centru města návštěvníkům otevřou každý víkend v prosinci a to i o svátcích. Hlavní pódium vyroste vedle muzea, kašna se promění v dřevěný bar. Pro děti organizátoři přichystali několik dílniček. Na trzích se objeví plocha, na které se děti budou moci klouzat a to i v případě, že nebude dostatek sněhu. Rozsvícení vánočního stromu ozdobí Bára Basiková. Zbrusu nový grafický vizuál vánočních trhů chystá Kulturní centrum LaRitma ve spolupráci s organizátorem ašských trhů Tomášem Rudolfem.

Karlovarské Vánoce se letos budou odehrávat opět na Mlýnské kolonádě. Vánoční strom bude zářit na prostranství před hotelem Thermal. Do ulici města vyrazí vánoční autovláček, ozdobená bude i lanovka na Dianu.

Neopakovatelnou atmosféru vánočních trhů si budou moci lidé v Karlových varech vychutnat od 2. do 26. prosince. Stánky na vánočních trzích budou otevřené od pondělí do pátku od 12 do 20 hodin, o víkendech a 25. a 26. prosince od 10 do 20 hodin. Na Štědrý den se otevřou od 10 do 13 hodin.

Adventním trhům bude patřit také kolonáda v Mariánských Lázních. V pondělí 27. listopadu se bude usazovat vánoční strom a den na to se bude zdobit. A 2. prosince začne o víkendech vánoční program. Ve stejných dnech pak bude i v době od 10.30 do 18 hodin jarmark.

Patnáct metrů vysoký smrk ztepilý z Dýšiny bude letos vévodit plzeňskému náměstí Republiky. Vánoční strom letos Plzeňanům daroval Václav Kabrna. Strom lesníci pokáceli 12. listopadu a hned ten den jej dopravili na místo. Slavnostní rozsvícení je naplánováno na první adventní neděli třetího prosince.

„Děkuji majiteli, že městu strom nabídl. Věřím, že Plzeňanům udělá v adventním a vánočním čase radost a že bude patřit k nejkrásnějším v republice. Zvu všechny na jeho slavnostní rozsvícení v neděli třetího prosince. Připraven je bohatý program,“ informoval primátor města Plzně Roman Zarzycký.

Město letos dostalo celkem patnáct nabídek. „Vybrali jsme smrk ztepilý z Dýšiny, protože má pravidelný kuželovitý tvar, dostatečnou výšku a vyrostl na místě, které je přístupné pro těžkou techniku, díky níž zajistíme jeho pokácení, naložení a transport,“ řekl náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Aleš Tolar. Do jeho gesce spadá také Správa veřejného statku města Plzně ( SVSMP) – organizace, která výběr stromu a jeho instalaci zajišťuje.

„Máme s parcelou stavební záměry, proto jsme chtěli tento smrk stejně pokácet. Jako vánoční strom jsme ho městu Plzni nabízeli už před dvěma lety, tenkrát ale neměl potřebnou výšku. Na pokácení jsme nijak nespěchali, jsme rádi, že dorostl do potřebné výšky, že má pěkný tvar a že bude mít využití a dělat lidem radost. Určitě se s rodinou pojedeme podívat na jeho slavnostní rozsvícení,“ řekl dárce stromu Václav Kabrna.

Slavnostní rozsvícení bude doprovázeno kulturním programem, který začne 3. prosince v 16 hodin. Vystoupí Dětský sbor opery Divadla J. K. Tyla (DJKT) Kajetánek, malý lidový soubor MLS nebo stepaři ze studia Step by step. Slavnostní slovo bude mít biskup plzeňský Tomáš Holub a primátor Roman Zarzycký. V 18 hodin pak bude strom rozsvícen. Poté vystoupí členové muzikálového souboru DJKT a zpěvačka Tereza Mašková.

Už prvního prosince zazáří jiný plzeňský vánoční strom. Ten se bude vyjímat na hladině Borské přehrady. Zájemci mohou dorazit od 16.30 s jedním ze čtyř průvodů se světýlky. Lze přijet i MHD, která bude v době konání akce navýšena, nebo vlastním vozem. V areálu Škodalandu bude už od 17 hodin připravený program v podobě adventních dílniček, dětského sboru, trubačů a stánků s občerstvením. Děti čeká odměna v podobě diplomu s přáním pro Ježíška a překvapení. Strom společným odpočítáním účastníci rozsvítí v 18.30.