Inflace drtí Česko. Atakuje 8,5 procenta

Meziroční růst spotřebitelských cen v říjnu, ze kdy jsou nejnovější data, zrychlil na 8,5 procenta ze zářijových 6,9 procenta. Stalo se tak po předchozích osmi měsících snižování tempa inflace. Údaj za říjen je ale ovlivněný tím, že před rokem statistici zahrnuli do výpočtu vládní úsporný tarif na energie jako zlevnění elektřiny. Bez tohoto vlivu by meziroční inflace letos v říjnu byla pod šesti procenty. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Český statistický úřad. Oproti loňsku ceny zboží v říjnu stouply o 10,1 procenta. U služeb zaznamenali statistici nárůst o 6,1 procenta.

Celý magazín

Na meziroční růst cenové hladiny měly největší vliv ceny bydlení. Nájemné v bytech zdražilo o téměř osm procent, vodné o 16,3 procenta a stočné o více než čtvrtinu. Ceny elektřiny statisticky zrychlily meziroční růst na téměř 150 procent, v čemž se ale projevil právě loni započítaný úsporný tarif.

Druhé v pořadí vlivu byly ceny potravin a nealkoholických nápojů, které podle statistiků stouply o 3,7 procenta. Například chleba meziročně zdražil o zhruba pět procent, zelenina o 12,4 procenta, přičemž ceny brambor meziročně stouply skoro o polovinu ve srovnání s loňským říjnem. Zlevnila ale vejce, a to o 6,2 procenta, či cukr, jehož cena meziročně klesla o více než desetinu.

Předražené brambory

Právě ceny potravin nejvíce trápí matku tří dětí Danu Pánkovou z Prahy. „Téměř všechno nakupuji ve slevách, ale i tak teď musím pravidelně sahat do úspor. Děti jedí jako nezavřené. Obden utratím dva tisíce korun za nákup, ale domů přinesu jen dvě tašky a lednice je druhý den zase prázdná,“ stěžuje si Dana Pánková. Brambory na zimu nakoupila do zásoby na farmě, což vyšlo mnohem levněji než v obchodě. „Naštěstí máme sklep, teď jsem ráda, protože když docházejí peníze, můžu smažit bramboráky a různé placky nebo škubánky a děti to zasytí,“ vypočítává.

Šetřit, kde se dá, se snaží i její sousedka Milena Novotná. „Jsem v důchodu, manžel zemřel, tak musím nějak vyjít s jedním příjmem. Schraňuji si slevové letáky a jezdím vždy nakoupit tam, kde jsou akce. Máslo a chleba pak vždycky zamrazím do zásoby. Rozhodně všeho kupuji méně než třeba před rokem,“ říká.

Podobně se chovají téměř všichni spotřebitelé: Češi zkrátka zavřeli peněženky.

Tržby maloobchodu meziročně klesly o rovná čtyři procenta. Oproti například srpnovým 2,8 procenta se jedná o zrychlení. Pokles maloobchodních tržeb tak pokračuje už sedmnáctý měsíc v řadě.

„Maloobchodní tržby po očištění o cenové vlivy zůstaly meziročně nižší. Tempo meziročního poklesu se oproti předchozímu měsíci prohloubilo v důsledku snížení prodeje nepotravinářského zboží a potravin. Naopak růst tržeb si nadále udržel prodej pohonných hmot,“ uvedla Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb Českého statistického úřadu. Tržby za nepotravinářské zboží meziročně klesly o 5,9 procenta, za potraviny o 4,1 procenta, naopak za pohonné hmoty vzrostly o 4,5 procenta. O 2,7 procenta pak stouply i tržby za prodej a opravy motorových vozidel, meziměsíčně však byly nižší o 1,7 procenta.

Z konkrétních segmentů zaznamenaly značný pokles prodejny s oděvy a obuví, kde tržby meziročně klesly o 16,1 procenta. O rovných deset procent se snížily také tržby prodejnám s výrobky pro domácnosti. Tržby u výrobků pro kulturu, sport a rekreaci klesly o 8,4 procenta, u počítačových a komunikačních zařízení o 6,1 procenta a u farmaceutického a zdravotnického zboží o tři procenta. „Naopak tržby rostly v prodejnách s kosmetickými a toaletními výrobky o 12,8 procenta. Tržby z prodeje potravin v nespecializovaných prodejnách s převahou potravin se snížily o 4,2 procenta a ve specializovaných prodejnách potravin o 1,9 procenta,“ dodal ČSÚ.

Problémy na straně spotřebitelů a jejich neochota utrácet je velká. Nezaměstnanost, jak upozorňují ekonomičtí analytici, si stále stojí velmi dobře, ale ani skutečnost, že lidé mají příjem, je nepřesvědčí otevřít peněženky. Obava o jejich finanční situaci v budoucnu je až příliš silná.

Analytici jsou v klidu

Ekonomové dále upozorňují, že podle jejich propočtů bude lépe. „Říjnový nárůst meziroční inflace nepředstavuje překvapení a rozhodně neznamená nějaké drama. Nárůst inflace táhly takřka výhradně ceny elektřiny a již v listopadu by se meziroční inflace měla vrátit k sedmi procentům,“ uvedl pro ČTK analytik Generali Investments Radomír Jáč. Podle něho výrazné zpomalení meziročního růstu spotřebitelských cen bude následovat na počátku roku 2024, zejména díky vývoji cen energií pro domácnosti a potravin.

Matka tří dětí Dana Pánková z úvodu článku to však bere jako nemístné chlácholení. „Inflace tu pořád bude a ceny porostou. Můj a manželův plat se přitom nezvýšily už pět let. Zřejmě si budeme muset najít další práci, abychom děti uživili,“ plánuje.