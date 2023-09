Ekonomické stavby staví ekonomicky

Společnost Ekonomické stavby je momentálně největším stavitelem rodinných domů v České republice. „Dosáhli jsme toho organicky, postupně. A hlavně bez toho, aby to bylo naším cílem. Před více než třiceti roky jsme začali řešit bydlení své, později kamarádů a později kamarádů našich kamarádů. Až jsme se stali největším stavitelem rodinných domů,“ přibližuje David Mencl.

Jak vůbec vznikla myšlenka Ekonomických staveb?

Celý magazín

Na začátku nebyla myšlenka vytvořit byznys, ale potřeba vyřešit vlastní bydlení. Služba, kterou jsme kolem sebe viděli, byla naprosto nedostatečná. Nedobré či drahé projekty. Žádný pozemkový servis. Nedostatečné možnosti financování. Stavby drahé a neúsporné. Začali jsme odstraňovat tyto nedostatky obecné nabídky a na této myšlence později vznikly Ekonomické stavby.

Ta počáteční filozofie zůstala dodnes. Na začátku jsme nemysleli na výdělek, ale na to, jak to udělat. Dodnes věnujeme mnohem více času naší službě a dalšímu zlepšování nežli času přemýšlení o penězích. To je filozofie, která funguje a za kterou následně přichází úspěch a další noví klienti.

S vaším jedinečným programem Nulová hotovost lze postavit dům i bez úspor a pozemku. Zní to jako sen. Opravdu to dokážete?

V ES máme 22 skvělých programů. Program Nulová hotovost snad až nespravedlivě na sebe strhává nejvíce pozornosti. Zároveň je celkem jednoduchý. 100% financování je v Česku stále možné. Pokud stavitel staví domy za rozumné ceny, pokud využije speciálních programů, které banky mají, není financování celé ceny pozemku a domu obtížné. Snad důležitější je najít pro klienty jejich bezpečnou splátku, se kterou dokážou dobře svůj dům splácet. Přivádíme do bank klienty se skvělou platební kázní. Bez delikvencí. To nám pak otevírá v bankách možnosti, jakými jsou naše programy. A také program Nulová hotovost.

Působíte na celém území republiky, ale sídlíte v Chotíkově, malém městě u Plzně. I když jste úspěšní, nelimituje vás to ve vašem rozvoji?

Působení našich výrobních skupin je rozmístěné plošně po celém Česku, Slovensku a Polsku. V Chotíkově je pouze vedení společnosti. Místo nás nelimituje. Naopak, sídlo firmy postavené ve velkém parku nám přidává k radosti z práce.

Přes všechny problémy, jež stavebnictví v loňském roce prožívalo, se vám podařilo v roce 2022 postavit 533 domů. To ale pro vás určitě nebylo snadné…

Poslední tři roky byly mimořádně obtížné. Pandemie, naprostý kolaps dodavatelského řetězce, exploze cen. Čekání na materiály místo dnů měsíce nám bylo očistcem. Odcházíme z těchto tří let vyčerpaní. A upřímně se těšíme zase na nějaké snadné roky.

Jak dopadá na vaše podnikání současné dění v ekonomice a ve společnosti?

Naprosto. Jsou obory, které jsou nezávislé na státu a společnosti. Naše práce je naopak velmi úzce propojena s děním ve společnosti. Prožíváme to stejné, co prožívá naše země. Trpěli jsme za covidu, poškozovala nás vysoká inflace. A teď stejně jako většina země prožíváme nějakou míru ochlazení.

Cykličnost zároveň vnímáme jako správné fungování přírody i byznysu. Tedy není pro nás překážkou k dobrým výsledkům. Naopak bez opakujících se růstů a ochlazení by náš obor nemohl zdravě dlouhodobě fungovat. Doba uklidnění je vždy skvělým časem pro posouvání našich služeb na vyšší úroveň.

Jste česká rodinná akciová společnost. Vidíte to jako výhodu?

Být rodinnou firmou je obecně hodně jiné. Když máte oddělený osobní a pracovní život, můžete být snadno v jednom mizera a ve druhém hrdina. Můžete být v zaměstnání k ničemu a svým blízkým pak u večeře líčit, jak na vás všechno stojí. Ovšem když máte své blízké kolem sebe v zaměstnání a chcete být pro ně hrdina, tak nezbývá nežli takový opravdu být. Pro každého to není. Každopádně rodinná firma velmi tlačí na celkovou kultivaci každého z nás a také na celkovou kulturu firmy. ES jsou široce rodinnou firmou. Mnoho mých kolegů přivádí do firmy manželky, děti, rodiče. Tedy jsme rodinná firma tvořená z mnoha rodin. Přicházející děti mých prvých kolegů jsou pro mne velkou radostí a novou energií.