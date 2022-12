Chlapce srazilo auto, pomoci může sbírka

Malý fotbalista Martin Kovář si byl s kamarády zakopat na školním hřišti, ale domů už nedošel. Při přecházení silnice ho srazilo auto.

„Už byl skoro u domu. Slyšela jsem houkat sanitku a soused, který to viděl z balkonu, volal, že auto srazilo malého kluka. Vůbec jsem si nepřipouštěla, že by to mohl být Martínek,“ vzpomíná na neštěstí Martinova maminka Nikola Füsselová.

Auto ho srazilo tak nešťastně, že zůstal zaklíněný pod koly. Fotbalový míč, který si nesl přes rameno ve vaku, se dostal mezi tělo a podvozek a tlačil mu na hrudník. „Martínek se dusil, zpod auta ho dostali až přivolaní hasiči po dlouhých sedmi minutách,“ popisuje hrůzné chvíle Martínkův tatínek. „Hned po vyproštění ho začali resuscitovat, po nekonečně dlouhé hodině se podařilo obnovit srdeční činnost, ale Martínkův stav byl kritický. Poškození mozku v důsledku nedostatku kyslíku bylo velmi vážné,“ doplňuje Nikola Füsselová. Záchranáři ho převezli do ústecké Masarykovy nemocnice, kde na resuscitačním oddělení strávil několik týdnů. Na začátku ledna byl převezen na oddělení dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče pro děti do nemocnice ve středočeských Hořovicích, kde se o něj stará tým zdravotníků. Samozřejmě za vydatné pomoci maminky. „Jsem s ním na pokoji a starám se o něj. Mám sepsaný přesný harmonogram, co a jak dělat. Musela jsem se toho spoustu naučit, dříve jsem měla velké zábrany třeba Martínka odsávat. Dneska to už zvládám,“ vysvětluje maminka.

Součástí léčby je také pravidelná rehabilitace, i s tou rehabilitační sestře pomáhá maminka Martínka. „Například ho položíme na válec, kde sedí obkročmo, já sedím za ním a držím ho, aby mu nepřepadávala hlavička,“ popisuje část rehabilitační procedury Nikola Füsselová. Martínkův den je plný cvičení, stimulace, čtení, ergoterapie či logopedie. Díky intenzivní péči týmu lékařů a sester se Martínkův stav mírně zlepšuje. Kromě rehabilitace podstupuje i léčbu pomocí oxygenoterapie v hyperbarické komoře.

Tato léčba výrazně pomohla k tomu, že se Martínek s asistencí dokáže posadit do tureckého sedu. „Kdyby mi někdo před pár měsíci řekl, že Martínek bude sedět v tureckém sedu, neuvěřím,“ dodává maminka Martínka s tím, že mají před sebou ještě dlouhou cestu.

Z lékařského hlediska je malý fotbalista v takzvaném trvajícím vegetativním stavu, kdy je trvale ležící, málo pohyblivý a v minimálním kontaktu s okolím. „Žije ve svém uzavřeném světě a nemůže ven, ačkoliv vnímá. Makáme, bojujeme a nevzdáváme se. Uděláme cokoli, aby tu obrovskou překážku porazil,“ shodují se oba rodiče.

Zatím Martínek zůstává v maminkou v nemocnici, na víkendy za ním přijíždí tatínek. Kdy ho propustí do domácí péče, zatím jasné není. Než tato situace nastane, čekají rodinu velké investice. Kromě přestavby bytu na bezbariérový je to také pořízenírehabilitačních pomůcek, například koupacího lůžka, závěsného aparátu pro přesun chlapečka z postele do lůžka, zanedbatelné nebudou ani náklady na odsávačku, pleny nebo stříkačky k podávání stravy. Martínek dostává umělou výživu sondou zavedenou přímo do žaludku. Pokud má dojít ke zlepšení zdravotního stavu malého Martínka, je potřeba kompletní dlouhodobá péče. Ne vše je ale hrazeno zdravotní pojišťovnou.

„Pojišťovna nehradí například neurorehabilitaci, kterou Martínek potřebuje. Je to finančně náročně, ale synovi hodně pomáhá. Zažádali jsme o léčbu kmenovými buňkami. U nás se neprovádí, jezdíme na kliniku na Slovensko. Hradíme ji sami, jedna dávka vyjde na pět tisíc euro.

Aby byl vidět výsledek, potřebuje jich Martínek alespoň pět,“ poznamenala maminka s tím, že desítky tisíc stojí také speciální kočárek. „Další velkou investicí je také pořízení velkého auta, do kterého se kočárek vejde,“ dodala. Aby mohli rodiče svému synovi zajistit vše, co k léčení potřebuje, pořádají prostřednictvím transparentního účtu sbírku. „Víme, že nás čeká ještě dlouhá cesta. Vyzkoušíme všechno možné a věříme, že se zázrak může stát,“ nevzdávají se rodiče Martínka.

Číslo transparentního účtu, kam lze dary posílat, je 2902176899/2010. Odkaz na transparentní účet: h t t p s : / / i b . f i o . c z / i b / t r a n s p a - rent?a=2902176899