Den a noc na spinningovém kole. Olomoučan zdolal rekord a pomohl dětem

Extrémní sportovní výkon byl vyvrcholením dobročinné sbírky, kterou Sláma uspořádal pro vybrané dětské kliniky. Po dobu jeho šlapání na kole přispěli lidé dalšími 12 tisíci korunami, dosud se podařilo vybrat více než 72 tisíc korun.

Sláma na kolo usedl v triku s nápisem bolest je fake, po celou dobu si udržoval průměrnou rychlost mezi deseti až 15 kilometry, po dobu šlapání pil, jedl i vykonával všechny nezbytné potřeby. Před zahájením vytrvalostní jízdy řekl, že se na výkon fyzicky už nijak nepřipravoval, je totiž trenérem v posilovně, bylo to podle něj spíše o hlavě.

„Nejhorší krizi jsem měl v pátek kolem 16 hodin, začalo mě hodně bolet koleno. Na noc už jsem byl připravený, zkoušel jsem dvanáctihodinovou noční jízdu. Bylo to o tom se jenom kousnout,“ řekl v sobotu Sláma. „Je to skvělý pocit, že se to podařilo,“ podotkl.

Čas si krátil různě. „Občas jsem při tom koukal na fotbal nebo si zahrál Spidermana, musel jsem ale u toho střídat pozice na kole,“ doplnil. Velkou podporu měl od lidí osobně i na kanále YouTube, kde se přímý přenos vysílal. Lidé mu psali vzkazy, že mu drží palce a vyjadřovali také respekt.

Vypadáš líp, než já teď po ránu

Nechyběly ani vzkazy humorné. „Právě jsem se vrátil z masáže a dávám si relax u toho, jak šlapeš,“ psal jeden z fanoušků. „Neuvěřitelnej! Člověk se vzbudí a ty pořád šlapeš! Už to máš skoro za sebou. Vydrž prťka!“ napsala v sobotu ráno kolem šesté hodiny ranní fanynka. „Zapnu přenos a ty vypadáš líp než já teď po ránu. Skoro bych si tipl, že bys jel klidně dál. Kámo smekám až k zemi,“ vzkázal další. Vzkazy psali fixami lidé i na výlohu posilovny. „Vyhrál jsi větší bitvu! Bude fajn,“ stálo tam například.

Sportovní výkon měl zároveň upozornit na dobročinnou sbírku Pomáháme ON|KOLO|GICKÝM pacientům určenou pro dětské kliniky fakultních nemocnic v Olomouci a v Praze-Motole. Lidé do ní dosud přispěli 72 250 korunami, cílem je vybrat 200 tisíc korun. Sbírka na platformě Znesnáze 21 potrvá ještě 13 dní. Peníze budou využity pro vybavení dětských heren na klinikách a úhradu dalších aktivit, které mohou dětem zpříjemnit náročné období hospitalizace.

Pomoc malým onkologickým pacientům si Sláma vybral záměrně. Sám se totiž v jejich kůži ocitl ve třech letech, kdy mu byl diagnostikován Wilmsův tumor, poměrně vzácný ledvinový nádor postihující obzvláště děti předškolního věku. Nádor napadl okolní lymfatické uzliny a metastázoval do plic. Na poslední chvíli podstoupil v pražském Motole operaci, která mu dala druhou šanci k životu, přišel však o ledvinu. Sbírka je tak zároveň i poděkováním lékařům a sestrám za jejich péči.