Čeká nás zajímavá budoucnost

Jaký byl letošní rok pro vaši firmu, v čem se podařil největší posun?

Doposud se nám podařilo realizovat všechny naše plány, které jsme zatím realizovat chtěli. Obraty naší skupiny se rychlým tempem zvyšují a stejně tak se zvyšuje také apetit investorů z našeho okruhu o zhodnocování jejich prostředků právě v tomto našem sexy vodíkovém oboru. Díky našemu dynamickému růstu, který posledních pár let provází mohutné investice, jsme byli schopni nejen představit nové speciální produkty z laboratoře naší společnosti H2 Pharm, ale také nové inovativní přístroje z dílny naší společnosti H2 Medical Technologies. Společně s tím jsme zaregistrovali několik nových vodíkových patentů a užitých vzorů a také jsme rozběhli redakci naší nové mediální společnosti H2 Times News, a zároveň se nám podařilo vydat první číslo těchto světově unikátních a prvních vodíkových novin.

Zatímco v době covidu řada firem bojovala o zákazníky, o vaše produkty se zájem zvýšil. Jak se dále daří prosazovat používání vodíku v medicíně?

Nejen díky době, ve které žijeme, ale také díky stále větší popularizaci vodíku ve světě obecně se nám daří zvyšovat povědomí veřejnosti o pozitivním vlivu vodíku na zdraví lidí. Se zájmem o spolupráci se nám hlásí stále více lékařů, vědců a dalších odborníků, kteří chápou a vidí potenciál vodíku, a tudíž možnost ho časem dostat i do nemocnic. V tuto chvíli se vodík hojně používá hlavně v lázeňství a wellness, kde sehrává mnohdy až neuvěřitelně významnou roli. Třeba v lázních Teplice nad Bečvou nám paní primářka potvrdila, že vodík má tak zásadní účinky, že jsou schopni některé pobyty zkrátit ze tří na jeden týden s dosažením podobných či lepších výsledků.

Jsou nějaké nové poznatky ve výzkumu účinků molekulárního vodíku na zdraví?

Poté, co byla úspěšně dokončena studie na vliv vodíku na post-covid případy na univerzitě Palackého v Olomouci, jsme opět ve spolupráci s touto organizací pod vedením docenta Botka a s lázněmi Teplice nad Bečvou rozběhli další velmi důležitou studii, o které budeme již brzy informovat. Na rok 2024 máme v plánu zahájit několik dalších velmi zajímavých a důležitých výzkumných projektů.

O vodíku se mluví i v souvislosti s pohony aut – v čem se liší od toho, který používáte vy?

My využíváme buď vodík zelený, tedy vytvořený elektrolýzou, nebo vodík vytvořený přímo v našem trávicím prostředí za pomocí naší patentované technologie, tedy endogenní tvorba. Pak je tady třetí možnost, tedy chemická reakce patentované technologie využití speciální formy hořčíku, kterou používáme v našich kosmetických výrobcích.

Pro koho jsou vaše produkty určené a komu se nejvíc osvědčily?

Cílovou skupinu máme přesně danou, tedy v rámci rozhodovacích pravomocí v domácnosti jsou to hlavně ženy, které si hlídají, aby celá domácnost fungovala a všichni byli zdraví a produktivní. Z pohledu uživatelů jsou našimi zákazníky všichni ti, kteří buď řeší nějaký zdravotní problém, nebo se chtějí cítit a vypadat lépe a mnohdy je naše řešení hlavně velmi účinné pro prevenci. Velkými tématy je také posílení imunity,regenerace, krása, dlouhověkost a zvýšení výkonu pro práci a běžný život.

Jaké další plány s využitím vodíku máte?

Vzhledem k tomu, že v rámci vodíkového hospodářství jsme teprve na samém začátku a doposud všichni ostatní, kteří se vodíku věnují, hovoří pouze o jeho využití většinou v oblasti energetiky a mobility, my jsme úplně někde jinde. S našimi nadčasovými, ale již vědecky ověřenými možnostmi využití vodíku směřujeme do oborů medicíny (medicinální plyny a zdravotnické prostředky), biomedicíny, biotechnologie, biochemie, kosmetiky a potravinářství (výživa). Tedy vývoj nových produktů, přístrojů a speciálních programů a procesů, a to nejen pro lidi, ale také pro zvířata a rostliny. Čeká nás velmi zajímavá budoucnost, ale už teď je práce s vodíkem velmi vzrušující.