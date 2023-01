Vratislavice marně vyhlíží supermarket, stavbu hatí námitky sousedů

O vlastním supermarketu sní jediný městský obvod Liberce už řadu let. „Máme skoro devět tisíc obyvatel, tak si myslím, že si zasloužíme, abychom nemuseli jezdit do města. I já se těším, až tam budu nakupovat. Každý nákup pro mě a rodinu znamená sednout do auta a někam odjet, zatímco sem bych mohl dojít pěšky. A tak to má většina lidí ze sídliště,“ vysvětluje starosta Vratislavic Lukáš Pohanka.

Před necelými třemi lety svitla Vratislavicím naděje. Investor odkoupil od společnosti Tesco deset let starý projekt na výstavbu supermarketu.

„Dlouho jsme sháněli partnera, který by to od Teska převzal. Nakonec jsme našli společnost Traxial, která různým společnostem, různým supermarketům pronajímá své plochy. Traxial pak domluvil spolupráci se společností Billa,“ objasňuje starosta, který počítal s tím, že nová prodejna bude obratem stát.

„Ale situace je konstantní rok a něco, kdy investor čeká na stavební povolení,“ podotýká Pohanka.

Jeho slova potvrzuje Tomáš Prázdný z Traxialu. „Hlavní kámen úrazu je, že se nám do stavebních řízení odvolávají někteří sousedé, což je dost problémové. Posledně to hnali až ke správnímu soudu. Přitom optimistická varianta je, že by se klidně mohlo začít stavět už v létě, ale může se to táhnout klidně další rok,“ vysvětluje Prázdný.

Podle něj jsou požadavky sousedů dost obecné. „Jedno odvolání mířilo na územní plán, ale ten odpovídá, další na hluk, ale na to zase máme studii. V zásadě se nám to daří vždy objektivně vyvrátit, ale stojí to čas a peníze.“

Pozemek leží u rušné křižovatky

Prodejna by měla vyrůst na volné ploše u rušné křižovatky ulic Tanvaldská a Skloněná, pod ulicí Dřevařská. V místě dřív stávala jiná menší prodejna. Pozemek pod ní patří Traxialu, okolní pozemek je obecní, Vratislavice ho ale Traxialu pronajímají.

„Přijde mi nefér přístup, že jednotlivec brzdí výstavbu zařízení, na které se těší celý zbytek Vratislavic,“ trápí Tomáše Prázdného.

Zájem na výstavbě má i přímo společnost Billa. „Během roku Billa plánuje otevřít další nové prodejny a zároveň pokračovat v plánu rekonstrukcí stávajících kamenných prodejen. V současné době prověřuje i možnost rozšíření svých služeb a otevření nového a moderního supermarketu v městské čtvrti Vratislavice nad Nisou. Situaci ve Vratislavicích Billa monitoruje a domnívá se, že by si i tento liberecký městský obvod zasloužil širší možnost nákupu,“ říká mluvčí řetězce Dana Bratánková.

V současné době se na území Liberce nachází tři supermarkety Billa - na Františkově, v NG Plaza a Na Rybníčku. Vratislavičtí pak mají nejblíže do Lidlu, Albertu nebo Kauflandu v Rochlici či do Teska na Kunratické.