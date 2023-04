Ve Veseckém rybníce kolemjdoucí nalezl tělo muže, případ vyšetřuje policie

Na místo vyrazili kriminalisté včetně kriminalistického technika, zároveň byli povoláni potápěči ze Středočeského kraje, aby vytáhli bezvládné tělo z vody. Přivolaný lékař Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje na místě provedl prvotní ohledání a mohl pouze konstatovat smrt.

„Na těle muže nebyly žádné zjevné stopy násilí, které by nasvědčovaly tomu, že je způsobil někdo jiný. To, jak se dlouho muž ve vodě nacházel a co bylo příčinou smrti, by měla určit nařízená soudní pitva, která proběhne v následujících dnech,“ informovala Vladimíra Šrýtrová z liberecké policie.

Policii se podařilo zjistit totožnost utonulého, případem se nyní zabývají liberečtí kriminalisté, kteří budou zkoumat okolnosti případu.