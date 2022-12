Z řeky v centru Liberce vytáhli tělo muže, okolnosti úmrtí objasní pitva

Hodinu po poledni obdržela policie na lince 158 oznámení o nálezu těla v korytě řeky Nisy v centru Liberce. Přivolaní policisté tělo muže ohledali, vyzvedli z řeky a předali pohřební službě.

„Způsob úmrtí, jeho důvody nebo známky možného cizího zavinění objasní nařízená soudní pitva. Případem se zabývají kolegové ze Služby kriminální policie a vyšetřování z územního odboru v Liberci,“ uvedl policejní mluvčí Vojtěch Robovský.

Lidé, kteří dotčeným místem u kulturního domu prochází, by rozhodně neměli vstupovat do prostoru vymezeného červeno-bílými páskami. „Kolegové tam ohledávají místo činu, proto by lidé měli respektovat pokyny policistů,“ dodal Robovský.