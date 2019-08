Bunda libereckých vědců mění barvy jako chameleon, otestuje ji armáda

Například speciálním jednotkám schopným operovat kdekoli na světě by tak v budoucnu mohla stačit jediná uniforma.

Tým vědců z katedry materiálového inženýrství fakulty textilní pod vedením Martiny Vikové využil k proměnám barev oděvu termochromní pigmenty v materiálu.

Vývoj „chameleoní“ bundy trval dva roky. Za tu dobu tým provedl zhruba deset tisíc měření a zkoušek, než měla kamufláž ty správné vlastnosti. „Otázka řešení této kamufláže není nová. Myslím ale, že jsme první, kdo takto funkční model představil,“ řekla Viková.

Parametry uniformy jsou nastavené tak, aby tmavě zelené maskování přecházelo do světlejšího v rozmezí teplot od 37 do 40 stupňů Celsia. Změna se může dít opakovaně a dlouhodobě.

Vědci jsou ale podle vedoucí výzkumu schopní posunout reakci barev níž nebo výš podle požadavku vojáků.

Libereckým vědcům se navíc podařilo stabilizovat světlostálost použitých pigmentů. Díky tomu dokážou dlouhodobě odolávat slunečnímu záření.

Textilie je odolná také proti vodě

Použitou textilii s termochromními pigmenty opatřili vědci také voděodolnou vrstvou, která dobře obstojí v náročných terénních podmínkách. Jistou nevýhodou je zatím jen jistá šustivost materiálu, který je směsí polyesteru a bavlny. „I to jsme schopní změnit další úpravou,“ poznamenala Viková.

Písková verze by však nemusela být využitelná pouze v poušti. „Světlejší varianta kamufláže je vzhledem ke stávajícím suchům čím dál aktuálnější i na našem území. Například na vyprahlé louce bude voják lépe maskován v ‚pouštní‘, než klasické ,lesní’ verzi kamufláže,“ míní Viková.

Univerzita vzbudila se svojí chytrou vojenskou uniformou zájem na letošním Mezinárodním veletrhu obranné a bezpečnostní techniky IDET v Brně. Výzkum ale ještě nekončí. Vědci stojí o užší spolupráci s Vojenským výzkumným ústavem. Speciální uniforma totiž neprošla zkouškami v reálném terénu. Teprve z této spolupráce by mohl vzejít konečný výrobek.

Spolupráce s armádou by podle Martiny Vikové mohla vývoj posunout. „Uniformu jsme schopní doplnit například o aktivní prvky. To znamená, že regulovat barevnost může zabudované vytápění nebo chlazení. I toto naši odborníci umí do bundy zakomponovat,“ doplnila Martina Viková.

S Armádou České republiky už tým katedry spolupracuje na kamuflážích řadu let. Její laboratoř například slouží pro rozhodčí měření barevnosti kamufláže.

„Pokud chce nějaká firma vyrábět kamufláž pro českou armádu, může v našich laboratořích ověřit barevnosti, které jsou přesně definované,“ vysvětlila Martina Viková. Odborníci univerzity byli také přizváni do armádní pracovní skupiny, jež kamuflážní systém české armády navrhovala.