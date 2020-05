Baba má nové schody. Na Trosky však kvůli počasí chodí málo lidí

„V pondělí tady bylo čtrnáct lidí. Tak málo jich ještě nepřišlo,“ komentuje kastelán hradu Lubomír Martínek. O to, že by se na oblíbenou turistickou památku návštěvníci nevrátili, ale strach nemá. „O víkendu, když bylo hezky, nám tady na vrata bušily stovky lidí,“ pokračuje.

Odcházeli s nepořízenou, podle nařízení vlády se venkovní prostory hradů a zámků mohly zpřístupnit až v pondělí 11. května. A to za přísných hygienických nařízení. „Návštěvníci musí mít roušku, u pokladen je k dispozici dezinfekce,“ vypočítává kastelán.

Právě posledně jmenované by mohlo o prázdninách znamenat největší komplikaci. Martínek ale doufá, že do července už bude situace jiná a opatření budou volnější.



„V červenci a srpnu je to tady opravdu hlava na hlavě. Přinejhorším bychom museli sáhnout k omezení návštěvnosti,“ vysvětluje s tím, že počítá, že bude podobná jako v předchozích letech.

Čtyřicet procent návštěvníků bývá z Polska

Čtyřicet procent návštěvníků z Polska, u kterých není jisté, zda letos dorazí, by podle něj mohl vyrovnat počet českých výletníků. „Předpokládám, že zůstaneme na těch sto deseti až sto patnácti tisících,“ dodává Martínek.

Za běžných okolností jsou Trosky otevřené už od posledního březnového víkendu. Letošní vynucenou pauzu proto využili k pracím, na něž není za běžného provozu čas.

„Natřeli jsme, co se dalo. Mám dojem, že i kamení,“ dodává s nadsázkou Martínek. Největším zásahem ale prošlo schodiště na Babu. „Po dvaceti letech existence už bylo původní dubové dřevo shnilé a posledních pět let jsme museli schodnicové stupně postupně vyměňovat. Tak jsme se rozhodli udělat to najednou,“ popisuje kastelán.

Nové schody jsou opět dubové a podle Martínka řádně mořené, takže by měly vydržet dalších dvacet let. Výměna schodiště už je téměř kompletní, zbývá poslední úsek. Pro řemeslníky to ovšem znamená vynosit těžké dubové díly až na vrchol. „Ze začátku jsme je nosili po čtyřech, teď už jen po dvou,“ poznamenal jeden z nich, který musí náročný výstup absolvovat několikrát denně. Nové schodiště vyjde na 1,4 milionu.

Kastelán také nepřestává plánovat program na léto. „Když vláda povolí akce do pěti set lidí, což jsou u nás všechny, tak bude letošní program ještě lepší,“ slibuje. Poprvé by se tak mohl konat koncert romských kapel, návštěvníci nepřijdou ani o soutěž dýdžejů, benefiční metalový koncert, šermířská utkání, letní kino a divadelní představení.